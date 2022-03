Bariera elektroniczna na granicy z Białorusią. Najnowsze doniesienia Straży Granicznej

24 marca Straż Graniczna podpisała umowę na budowę bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej. - Będzie miała długość 202 km i obejmie zasięgiem działania wszystkie odcinki budowanej zapory fizycznej, a także część wód granicznych - powiedział Maciej Wąsik. - Umowa w zakresie, w którym może zostać udostępniona opinii publicznej tj. bez szczegółów technicznych, jak zwykle zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej - dodał wiceszef MSWiA.

Granica polsko-białoruska. Szczegóły przetargu

Wykonawcą umowy jest firma ELEKTROTIM S.A. Na wykonanie wszystkich zaplanowanych w ramach umowy prac zakontraktowano kwotę ponad 332 mln zł.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie zespołu współdziałających urządzeń elektronicznych wraz z oprogramowaniem, komponentami teleinformatycznymi oraz elementami pomocniczymi do ochrony granicy państwowej. Będą one wykorzystywały czujniki wykrywające różne cechy fizyczne obiektów. Zapewni to kompleksowy obraz sytuacyjny, gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji w sposób ciągły, niezależnie od ukształtowania terenu i warunków atmosferycznych.

Zapora na granicy polsko-białoruskiej

Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej to skutek wejścia w życie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Ustawa, która zaczęła obowiązywać 4 listopada 2021 r., określa zasady realizacji budowy zabezpieczenia granicy państwowej, będącej zarazem zewnętrzną granicą Unii Europejskiej.

4 stycznia br. Straż Graniczna podpisała umowy dotyczące budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. Prace nad budową fizycznej zapory rozpoczęły się 25 stycznia br. Przebiegają zgodnie z planem, a termin ich zakończenia jest zgodny z przyjętym harmonogramem.

