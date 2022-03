Wojna na Ukrainie a promieniowanie w Polsce. Jest najnowszy komunikat

Na Ukrainie trwa 30. dzień wojny z Rosją. W czwartek 25 marca okupanci zaatakowali miasto Sławutycz znajdujące się obok granicy z Białorusią. Jest to ważna lokalizacja, ponieważ to właśnie tam mieszkają pracownicy Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej i ich rodziny. Na miejscu ogłoszono godzinę policyjną, która potrwa do sobotniego poranka.

Wojna na Ukrainie a promieniowanie w Polsce. Jest komunikat PAA

Polska Agencja Atomistyki stale obserwuje sytuację związaną z promieniowaniem w Polsce. Od początku wojny każdego dnia publikuje kolejne komunikaty, w których informuje o aktualnym poziomie promieniowania w Polsce.

W piątek 25 marca PAA do godziny 9 rano opublikowała już dwa komunikaty. Pierwszy z nich pojawił się na Twitterze agencji w nocy. Przekazano w nim, że na terenie naszego kraju nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, a także dla środowiska.

Kolejny komunikat ukazał się po godzinie 8 rano. W nim również przekazano, że na terenie naszego kraju nie odnotowano wzrostu promieniowania. „Polska Agencja Atomistyki na bieżąco analizuje dane otrzymywane z krajowego systemu monitoringu radiacyjnego. PAA nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska” – przekazano w porannym wpisie na Twitterze.

twitter

Przypominamy, że Państwowa Agencja Atomistyki publikuje kolejne komunikaty od początku wojny na Ukrainie, czyli od 24 lutego. W tym czasie nie odnotowano wzrostu promieniowania na terenie naszego kraju. Z informacji przekazywanych przez służby ukraińskie wiemy, że do przekroczenia dopuszczalnych norm nie doszło również za naszą wschodnią granicą.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Rosja ruszyła na Sławutycz

Od czwartku celem działań rosyjskich wojsk jest miasto Sławutycz. To właśnie tam wraz z rodzinami mieszkają pracownicy Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. O tym, że doszło tam od ostrzelania punktów kontrolnych, informował m.in. Państwowy Inspektorat Nadzoru Jądrowego Ukrainy. „W tej chwili nieprzyjaciel próbuje zdobyć miasto Sławutycz i ostrzeliwać punkty kontrolne. Sławutycz jest domem dla personelu pracującego w obiektach elektrowni jądrowej w Czarnobylu, a także w obiektach i przedsiębiorstwach znajdujących się w strefie wykluczenia” – poinformowano w czwartek po południu.

Rada miasta Sławutycz za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała, że w związku z trwającymi działaniami wojennymi od czwartkowego wieczora do sobotniego poranka w mieście będzie obowiązywała godzina policyjna. Dodatkowo mieszkańcy zostali ostrzeżeni, aby nie otwierać drzwi nieznajomym. W piątek rano w mieście zabrzmiały syreny alarmowe ostrzegające przed atakiem lotniczym.

Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Zełenski z mocnym komunikatem do Orbana Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport