Posłowie PiS i Kukiz'15 chcą ułatwić dostęp do broni. Kukiz: Teraz albo nigdy

Liczący 50 stron projekt ustawy o broni i amunicji, który złożyła grupa posłów PiS i Kukiz'15, pojawił się już na stronie Sejmu. Wnioskodawców reprezentuje poseł Jarosław Sachajko. Z kolei Paweł Kukiz opisał na Facebooku najważniejsze założenia projektu. „Jeśli obecna sytuacja nie zmobilizuje władzy do jej procedowania i uchwalenia, to chyba na zawsze pozostaniemy jednym z państw o najbardziej ograniczonym dostępie obywateli do posiadania broni” – stwierdził lider Kukiz'15.

Pierwszym założeniem projektu jest „odejście od uznaniowości organu wydającego pozwolenie na broń na rzecz ustalenia obiektywnych, czytelnych i racjonalnych kryteriów wydania pozwolenia na broń”, poza tym zlikwidowane mają zostać pozwolenia „do celu” na rzecz pozwoleń na daną kategorię broni. Politycy chcą też wprowadzić 4 poziomy dostępu do broni, które mają być „uzależnione od kompetencji posiadacza”.

„Obywatelska karta broni”, czyli broń dla każdego

I tak „obywatelską kartę broni”, która miałaby obejmować „broń kategorii C”, na przykład strzelby, mógłby otrzymać „każdy pełnoletni, niekarany i zdrowy psychicznie obywatel, który odbędzie krótkie przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się broni”. Natomiast „pozwolenie podstawowe” na „broń kategorii B i C” wymagać będzie „zdania egzaminu lub odbycia pięcioletniego stażu posiadania obywatelskiej karty broni”. Kolejne kategorie to „pozwolenie podstawowe rozszerzone” i „pozwolenie zawodowe”.

„Dodatkowo wprowadza się pozwolenie obiektowe dla firm ochrony osób i mienia, klubów sportowych, strzelnic i tym podobnych podmiotów z osobowością prawną” – wymieniał dalej Paweł Kukiz. „Ułatwienia w dostępie do broni dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP, w tym także żołnierzy WOT, oraz funkcjonariuszy innych państwowych formacji uzbrojonych – zwolnienie z badań i egzaminów” – czytamy.

Ostatni wymieniony przez Kukiza podpunkt zakłada, że zdrowie posiadaczy broni będzie „monitorowane w czasie rzeczywistym” i wprowadzona zostanie zasada „obowiązkowego zgłaszania przez lekarza faktu zdiagnozowania schorzenia uniemożliwiającego posiadanie broni”. „w ten sposób można odejść od koncepcji uciążliwych dla obywateli badań okresowych na rzecz bardziej precyzyjnego sposobu zabezpieczenia przed możliwością dysponowania bronią przez osobę chorą psychicznie” – napisał Kukiz.

Czytaj też:

Sejm znowelizował Kartę Nauczyciela. Podwyżki już niebawem