Skarga na „pasek” w „Wiadomościach” TVP. Partia Donalda Tuska zestawiona z Władimirem Putinem

W głównym wydaniu codziennego serwisu informacyjnego TVP pojawił się materiał, którego celem było uderzenie w Donalda Tuska. Na belce materiału w „Wiadomościach” zamieszczono podpis: „EPP – Europejska Partia Putina”. To gra słów nawiązująca do Europejskiej Partii Ludowej, na której czele stoi Donald Tusk. Skrót European People’s Party w języku angielskim to właśnie EPP.

Press podał, że skargę w tej sprawie złożyli do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego członkowie rady programowej TVP. Posłanka PO Iwona Śledzińska-Katarasińska, były szef TVP Janusz Daszczyński oraz były członek KRRiT Krzysztof Luft zarzucają Telewizji Polskiej „działanie sprzeczne z ustawą o radiofonii i telewizji, m.in. poprzez rozpowszechnianie treści godzących w polską rację stanu oraz niezachowanie zasad rzetelności”.

„Wiadomości” TVP kolejny raz uderzają w Donalda Tuska. Tym razy wykorzystano Władimira Putina

W dokumencie można przeczytać, że „pasek” pojawił się podczas „zapowiedzi kolejnego materiału rutynowego już, propagandowego szczucia na Tuska”. Członkowie rady programowej TVP zaznaczyli, że w skład Europejskiej Partii Ludowej wchodzi kilkadziesiąt partii politycznych. Z EPL współpracuje także partia UDAR mera Kijowa Witalija Kliczki.

Śledzińska-Katarasińska, Daszczyński i Luft zwrócili uwagę, że TVP poprzez swoje działanie „sprzyja rozbijaniu jedności wspólnoty europejskiej, przeciwstawiającej się śmiertelnemu zagrożeniu dla pokoju, jakim jest rosyjska agresja na Ukrainę”. Autorzy skargi domagają się ukarania Telewizji Polskiej.

Czytaj też:

„Wiadomości” TVP atakują Tuska. „W jego wystąpieniu było tyle prawdy, co w słowach Putina”