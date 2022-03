Niedyskrecje do słuchania: Kompromitacja posłów na granicy i rosnące ego prezydenta Dudy

Nieudana wyprawa Sienkiewicza do Ukrainy.



Politycznym wydarzeniem początku tygodnia była propozycja premiera Mateusza Morawieckiego, żeby zmienić Konstytucję, co miałoby umożliwić konfiskatę majątków rosyjskich, które znajdują się w Polsce. Druga dotyczyła tego, żeby wydatki na wojsko nie były wliczane do deficytu budżetowego. Rzeczywiście w naszej Konstytucji są zapisane limity zadłużenia budżetu, których przekroczenie ma przykre skutki dla rządzących. Opozycja nie przyjęła tych pomysłów oklaskami, a jej głosy są niezbędne PiS-owi do przeprowadzanie zmiany Konstytucji, bo obóz rządzący nie ma wymaganej do tego większości.