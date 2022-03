Andrzej Poczobut na wolności. Po roku opuścił białoruskie więzienie

Rok po zatrzymaniu Andrzej Poczobut został zwolniony z białoruskiego więzienia. Reżim Łukaszenki zarzucał mu „podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym i rehabilitację nazizmu", za co grozi nawet kilkanaście lat łagrów. Dziennikarz był oskarżony o „rozniecanie wrogości między narodami” na podstawie 130 Kodeksu Karnego republiki Białoruś. Ma to być związane z jego "fascynacją żołnierzami wyklętymi".

Andżelika Borys zwolniona z białoruskiego więzienia

23 marca 2021 roku szefowa Związku Polaków na Białorusi (w 2005 zdelegalizowanego przez białoruskie władze) Andżelika Borys została zatrzymana przez milicję.

Niemal rok później działaczka została zwolniona z białoruskiego więzienia. Taką informację przekazała białoruska organizacja obrony praw człowieka Wiasna. Została ona potwierdzona przez polskie MSZ.

Z infromacji telewizji Biełsat wynika, że Andżelika Borys została przewieziona do Grodna. Na razie nie skontaktowała się jeszcze z polskimi dyplomatami. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz podał, że Andżelika Borys czuje się dość dobrze i w tej chwili potrzebuje odpoczynku i rekonwalescencji.

