Zmiana czasu na letni 2022. Nie zapomnij przesunąć wskazówek zegara

Zgodnie z prawem i tradycją cała Unia Europejska w marcu i październiku musi dokonać zmiany czasu. Taki zabieg ma pozwolić na lepsze wykorzystanie światła dziennego. W praktyce mamy jednak przez niego więcej problemów niż korzyści.

Zmiana czasu na letni 2022. Wskazówki zegarów przestawimy już w ten weekend

Zmiana czasu na letni odbywa się zawsze w ostatni weekend marca. Właśnie dla tego w 2022 roku czas letni wprowadzimy w nocy z 26 na 27 marca. Wskazówki zegarów przestawimy z godziny 2 na 3, przez co nasz weekend będzie o godzinę krótszy.

Niestety marcowa zmiana czasu nie będzie ostatnią w historii. Już w październiku, a dokładnie w nocy z 29 na 30 października wprowadzimy czas zimowy. Przesuniemy wtedy wskazówki zegarów z godziny 3 na 2, dzięki czemu będziemy spać o godzinę dłużej.

Kiedy ostatnia zmiana czasu w historii? Nie wiadomo

Zarówno Polacy jak i Europejczycy są zdecydowanymi zwolennikami odejścia od tradycji zmiany czasu. W odpowiedzi na oczekiwania obywateli Parlament Europejski przygotował i przegłosował odpowiednie rozwiązania, dzięki którym moglibyśmy zapomnieć o przesuwaniu wskazówek zegarów.

Żeby jednak przepisy mogły wejść w życie, konieczna była zgoda unijnych przywódców. Ci najpierw zgłosili poprawki do projektu dyrektywy, a później zdecydowali o zawieszeniu prac nad nią. W konsekwencji Komisja Europejska wydała rekomendację, aby kraje członkowskie przyjęły rozporządzenia, dzięki którym zmiana czasu będzie kontynuowana do 2026 roku. Polska dostosowała się do tych rekomendacji.

