Papież przyjedzie do Polski? Prezydent Duda może zaprosić Franciszka

Stolica Apostolska szukając wyjścia z kryzysu wizerunkowego może zgodzić się na wizytę papieża Franciszka w Polsce, gdzie miałby spotkać się z ukraińskimi uchodźcami. Do kraju może go zaprosić prezydent Andrzej Duda, który w piątek wybiera się do Watykanu.