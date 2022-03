Globalne wydarzenie na rzecz Ukrainy w Polsce. Szefowa KE spotka się z Dudą

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w minioną sobotę ogłosiła, że uruchomiony zostanie program „Stand Up For Ukraine”. Jak wyjaśniła, jest to „globalna kampania mobilizująca wszystkich, od rządów po firmy i obywateli, do zbierania funduszy dla Ukrainy”. „Drogi Prezydencie Wołodymirze Zełenski, poprosiłeś, aby społeczność międzynarodowa przyłączyła się do wsparcia narodu ukraińskiego – usłyszeliśmy cię” – napisała na Twitterze.

Jednocześnie szefowa KE zapowiedziała, że wspólnie z premierem Kanady Justinem Trudeau, we współpracy z organizacją Global Citizen, zorganizuje w ramach kampanii międzynarodowe spotkanie. „Liderzy, artyści, obywatele z całego świata dołączą do »Stand Up For Ukraine«, aby pomóc zaspokoić potrzeby uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych” – napisała.

Andrzej Duda współgospodarzem wydarzenia zapowiadanego przez szefową KE

W środę Komisja Europejska poinformowała, że to wydarzenie odbędzie się 9 kwietnia w Polsce, a jego współgospodarzem będzie prezydent Andrzej Duda. „Polska przyjęła ponad 2,5 mln uchodźców i odgrywa ważną rolę jako centrum humanitarne, wysyłając na Ukrainę wsparcie z całej Europy” – czytamy w komunikacie na stronie KE. „To wydarzenie zakończy kampanię rozpoczętą przez KE i rząd w Kanadzie we współpracy z międzynarodową organizacją Global Citizen. Celem kampanii jest zebranie funduszy i innego rodzaju wsparcia na potrzeby osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie oraz uchodźców” – dodano.

KE informuje też, że do kampanii dołączyli już artyści z całego świata, wśród nich jest m.in. Bono, Madonna, Elton John, Miley Cyrus, Adam Lambert czy Céline Dion.

