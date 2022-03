WOŚP podsumowuje 30. finał. Jurek Owsiak podał kwotę. Padł kolejny rekord!

30. finał WOŚP odbył się 30 stycznia. Kwota deklarowana na koniec finału wyniosła 136 282 325 zł, czyli więcej niż w ubiegłym, rekordowym roku. Ostateczną kwotę Jurek Owsiak podał jednak dopiero 30 marca. Podczas specjalnej gali poinformował, że w 2022 roku udało się zebrać aż 224 376 706, 35 zł. Rok temu zebrano niecałe 211 milionów, a w 2020 roku 186 milionów.

Szef WOŚP wyliczał też, jakie były wyniki poszczególny zbiórek. Jak podawał, do puszek Polacy wrzucili 95 134 700 zł, wartość darowizn rzeczowych wyniosła 1 538 581 zł, a poprzez licytacje na konto WOŚP trafiło 37 414 104 zł. Poza tym wartość Złotego Serduszka z numerem jeden wyniosła 777 777 zł, a Złotej Karty 601 tys. zł.

– Nie chodzi o rekordy, chodzi o to, żeby pokazać, że jesteśmy – podkreślał Owsiak.

Jurek Owsiak przypominał też 30-letnią historię WOŚP, wytykając przy tym m.in. Poczcie Polskiej, LOT-owi i Telewizji Polskiej, że nie współpracują już z Orkiestrą. Zwrócił się przy tym do Jacka Kurskiego. – Telewizja przed panem zebrała 726 milionów złotych (...) Telewizja przed panem robiła super robotę, pokazywała naszą jedność – mówił. – Później pan, panie Jacku, zrezygnował – zwrócił się do Kurskiego.

– 24. Finał był zakończeniem działalności w Telewizji Polskiej. Szkoda, bardzo szkoda. To Telewizja Polska, publiczna, razem z nami to wymyśliła i prowadziła. Powinna to z nami prowadzić do końca świata. Jako płatnicy abonamentu mamy do tego absolutne prawo – powiedział Owsiak.

Szef WOŚP przypominał też, jak fundacja wspierała system ochrony zdrowia w walce z pandemią koronawirusa, opowiadał o pomocy, którą WOŚP wysyła do Ukrainy. – Na ten moment 460 urządzeń znalazło się w szpitalu w Użhorodzie, Równym, Tarnopolu, Łucku, Kijowie. W trasie są kolejne transporty – wyliczał. Z drugiej strony zauważał, że cały czas trudna sytuacja jest na granicy polsko-białoruskiej.

Tegoroczny Finał WOŚP przebiegał pod hasłem „Przejrzyj na oczy!”, a zebrane środki zostaną przeznaczone na diagnostykę i okulistykę dziecięcą. „Rokrocznie na oddziałach okulistyki dziecięcej hospitalizowanych jest kilkanaście tysięcy pacjentów” – przypominała WOŚP przed finałem.

Od 2007 roku WOŚP co roku ustanawia nowy rekord swoich zbiórek. Pierwsze 50 milionów zebrano w 2012 roku, a granicę 100 mln zł przekroczono w 2017 roku. Udało się wtedy zebrać 105 570 801. Kolejny rekord pobito w 2021 roku. Podczas 29. Finału WOŚP zbierano pieniądze na rzecz laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Kwota, którą wtedy zgromadzono, robiła ogromne wrażenie. Było to 210 813 830 zł.

