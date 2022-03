Niespokojna doba przy granicy białorusko-polskiej. Polskie służby obrzucane kamieniami

Straż Graniczna poinformowała w najnowszym raporcie, że 30 marca 99 cudzoziemców próbowało nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. Do zdarzeń doszło na odcinkach ochranianych przez placówki SG w: Czeremsze, Dubiczach Cerkiewnych, Narewce, Michałowie, Szudziałowie, Kuźnicy oraz Płaskiej. Zatrzymano migrantów pochodzących z Jemenu, Senegalu, Egiptu, Iraku, Syrii, Afganistanu.

Do siłowych prób forsowania granicy Polski i Białorusi doszło na odcinkach służbowej odpowiedzialności placówek Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze. W pierwszej z wymienionych lokalizacji około godz. 2.00 14-osobowa grupa obywateli Iraku próbowała dostać się do Polski. Nielegalni migranci zostali ujęci.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Polskie patrole oślepiane latarkami

Z kolei po godz. 21. w okolicy Czeremchy grupa 30. cudzoziemców wspierana przez służby białoruskie przecięła zasieki z drutu kolczastego i nielegalnie przeszła na polską stronę. Podczas tego zdarzenia polskie służby były oślepiane latarkami i obrzucane kamieniami. Wśród cudzoziemców było 18 Irakijczyków i 12 Syryjczyków. Wszyscy zostali zatrzymani. Zgodnie z obowiązującymi przepisami doprowadzono ich do linii granicy.

Dla porównania podczas środowego raportu SG odnotowano 72 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, do których doszło we wtorek. Grupa 23 Irakijczyków i 6 Afgańczyków pokonała w bród rzekę graniczną Świsłocz. Wszystkie osoby zostały ujawnione przez patrole z placówki Straży Granicznej w Bobrownikach. Od początku 2022 roku doszło łącznie do ponad 3 100 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski i Białorusi.

