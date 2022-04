Trzaskowski apeluje do rządu w sprawie relokacji uchodźców. „Z kolejną falą uchodźców sobie nie poradzimy”

W czwartek przed Szpitalem Bielańskim w Warszawie odbyła się konferencja prasowa prezydenta Rafała Trzaskowskiego, wiceprezydent Renaty Kaznowskiej i dyrektor placówki Doroty Gałczyńskiej-Zych, którzy opowiadali o tym, jak wygląda zatrudnianie i współpraca z medykami z Ukrainy.

Uchodźcy w Polsce. Duże wyzwania dla miast

Trzaskowski poinformował, że do tej pory przez Warszawę przejechało ponad 570 tys. Ukraińców, a 300 tys. przebywa w stolicy. Prezydent zwracał uwagę na wyzwania, które stoją przez miastem w kwestii pomocy uchodźcom. W tym kontekście wskazał na kwestie dotyczące dostosowywania edukacji, służby zdrowia i pomocy społecznej. – Szpital przyjmuje Ukraińców do pracy. Mamy lekarzy, pielęgniarki i salowe z Ukrainy. Pochodzą z różnych miejsc, między innymi ze Lwowa, Buczy – mówił Trzaskowski. Prezydent Warszawy zwracał uwagę, że rządowa specustawa dała możliwość zatrudniania specjalistów z Ukrainy.

Trzaskowski wskazywał też na koszty, które miasto będzie musiało ponieść w związku z dostosowaniem, chociażby systemu edukacji, do potrzeb gości z Ukrainy. Prezydent ponownie zwrócił się też z apelem do rządzących. – Potrzebna jest strategia, potrzebny jest system, potrzebne jest wsparcie organizacji międzynarodowych i europejskich do tego, żeby radzić sobie długofalowo z tym olbrzymim wyzwaniem, które przed nami – mówił.

Trzaskowski apeluje o koordynację relokacji uchodźców

Trzaskowski wskazał, że miasto od samego początku kryzysu współpracuje z rządem w kwestii relokacji uchodźców. – Problem polega na tym, że nie ma żadnego systemu. Relokacja, którą dzisiaj obserwujemy, to relokacja postępująca ad hoc, bo sami Ukraińcy wyjeżdżają do swoich rodzin. Rządzący w tym pomagają, bo jest możliwość transportu. My też, natomiast nie ma żadnego systemu i tu nie chodzi o krytykę braku współpracy. Tu chodzi o to, że potrzebny jest system europejski i rząd powinien o taki system wystąpić (...). Na poziomie europejskim trzeba to skoordynować. Tylko do tego potrzebny jest wniosek polskiego rządu – zwracał uwagę prezydent stolicy. Trzaskowski podkreślił, że chodzi o całkowicie dobrowolną relokację.

– Nie może to na dłuższą metę wyglądać w ten sposób, że w momencie szczytu przyjazdu do Warszawy dzwoniliśmy po nocach do naszych przyjaciół z Polski i zagranicy, żeby wysyłali autobusy, żebyśmy mogli przewozić naszych gości do innych państw. To nie może wyglądać tak jak teraz w ośrodkach rządowych, że wisi lista z rozkładem autobusów. Jeżeli mielibyśmy kolejną falę uchodźców, to sobie po prostu z tym nie poradzimy – przestrzegał Trzaskowski.

Kaczyński: Nie chodzimy po prośbie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył kilka dni temu w rozmowie z „Polska The Times”, że Polska nie będzie prowadzić przymusowych relokacji uchodźców. – Mamy zasadę – żadnych relokacji. Jak ktoś chce tu zostać, to zostaje, a jak chce wyjechać, to wyjeżdża. Nikogo nie zmuszamy do niczego. I druga zasada – nie chodzimy po prośbie. Oczywiście uważamy, że należy nam się jakaś pomoc, ale po prośbie nie chodzimy. Jesteśmy państwem w zupełnie dobrej kondycji, przeszło trzy razy bogatszym niż na początku lat 90 i przeszło trzy razy bogatszym niż Ukraina, licząc na głowę mieszkańca – powiedział Kaczyński.

10-punktowy unijny plan pomocy uchodźcom

W tym tygodniu ministrowie spraw wewnętrznych Unii Europejskiej opracowali 10-punktowy plan pomocy w rozmieszczeniu uchodźców uciekających z Ukrainy przez rosyjską agresją. Relokację, której nie chce ani Polska ani uchodźcy, ma zastąpić „platforma solidarnościowa”, czyli wspólna baza informacyjna 27 krajów członkowskich, na której będą deklarować ilość miejsc dla Ukraińców oraz warunki, które są w stanie im zaoferować. Plan obejmuje też między innymi stworzenie ogólnounijnego systemu rejestracji uchodźców z Ukrainy, tak by wiadomo było dokąd i ilu Ukraińców się przemieszcza i gdzie kierować dodatkową pomoc, oraz poprawę koordynacji transportu

