„Wystąpienie Kaczyńskiego, filmy i koncerty”. PiS pokazał program obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej

W niedzielę 10 kwietnia w Warszawie odbędą się organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość obchody XII rocznicy katastrofy smoleńskiej. W ich trakcie zapowiedziane jest m.in. przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. Organizatorzy przedstawili oficjalny program wydarzenia.

Program obchodów XII rocznicy katastrofy smoleńskiej

Oficjalny profil Prawa i Sprawiedliwości na Facebooku utworzył wydarzenie „XII Rocznica Katastrofy Smoleńskiej”. Organizatorzy ujawnili też oficjalny program uroczystości, który rozpowszechniają w formie grafiki i filmu.

Zgodnie z opublikowanym przez PiS programem, uroczystości w Warszawie rozpoczną się 10 kwietnia o godz. 8:00 mszą świętą w intencji ofiar w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Józefa Oblubieńca przy Krakowskim Przedmieściu. O godz. 8:41 zaplanowany jest apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim. Również tam ma o godz. 12:00 odbyć się modlitwa Anioł Pański.

W godzinach 10:00-11:55, 12:15-15:00 i 15:15-19:00 przed Pałacem Prezydenckim zaplanowano pokazy filmów oraz koncerty. W międzyczasie o 15:00 w tym samym miejscu odbędzie się Koronka do Miłosierdzia Bożego.

O godz. 19:00 w Bazylice Archikatedralnej w Warszawie p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela odbędzie się msza w intencji ofiar katastrofy. Po niej odbędzie się Marsz Pamięci pod Pałac Prezydencki, gdzie o godz. 21:00 zaplanowano wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego.

Podczas obchodów ma mieć miejsce zbiórka pieniędzy na pomoc dla Ukrainy.

Kaczyński o Smoleńsku: Dla bardzo wielu osób to może być trudne do przyjęcia

W najnowszym wywiadzie dla „Gazety Polskiej” Jarosław Kaczyński nie tylko zdradza, że jako obywatel chciałby, by Polska miała broń atomową. Prezes PiS kolejny raz poruszył także temat katastrofy smoleńskiej, przed zbliżającą się 12. rocznicą tej tragedii.

Przede wszystkim prezes PiS zaprosił członków Klubów „Gazety Polskiej”, by jak najliczniej zjawili się na uroczystościach w związku z 12. rocznicą katastrofy. Jeszcze raz bardzo proszę Kluby „Gazety Polskiej”, ludzi, którzy od pierwszych chwil toczyli walkę o prawdę i pamięć, bądźmy razem w Warszawie 10 kwietnia 2022 roku – apelował. Zapowiedział, ze uroczystości będę wyglądać tak, jak przed pandemią koronawirusa.

Następnie prezes PiS odniósł się do samej katastrofy. – Trudno zaprzeczyć, że reżim Putina byłby zdolny do przeprowadzenia ataku na głowę innego państwa, skoro sami Amerykanie od tygodni informują, że Rosjanie przygotowali listę polityków ukraińskich, którzy mieli zostać zamordowani. A rozpoczyna ją nazwisko tamtejszej głowy państwa. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że dla bardzo wielu osób to może być trudne do przyjęcia – mówi Kaczyński.

– Rosja to kraj zbrodniczy. Sądzę, że dziś nie ma co do tego wątpliwości. Sugestia pana Zełenskiego była nadzwyczaj czytelna i jednoznaczna. A potem jeszcze był wpis Rogozina, że może ze mną porozmawiać w Smoleńsku. Trudno traktować to inaczej niż jako przyznanie się – ocenia prezes PiS w „Gazecie Polskiej”, nawiązując do wystąpienia ukraińskiego prezydenta przed polskim parlamentem i do kpin byłego wicepremiera Rosji, a dziś szef Roskosmosu.

