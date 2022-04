„Niedyskrecje parlamentarne”: Rozczarowanie Tuskiem, kryzys sprzyja Trzaskowskiemu

Mimo tego, że w kierownictwie PiS nie ma pomysłów na przyspieszone wybory, to w samej partii już tak. – Pojawiły się u nas takie głosy, że dobrze byłoby rozpisać wybory, szczególnie, kiedy mocno skoczyło nam poparcie w wewnętrznych sondażach. Ale nikt z szefostwa nie potraktował tego poważnie – mówi w nieoficjalnej rozmowie jeden ze znanych polityków partii rządzącej.

Co ciekawe jeden z naszych rozmówców z opozycji uważa, że Jarosław Kaczyński będzie walczył, żeby nie pójść na wcześniejsze wybory. – PiS wykorzystało wojnę, żeby pod jej osłoną poprawić Polski Ład i teraz nie będzie podejmowało gwałtownych ruchów politycznych. Jak się ma władzę, to po co ryzykować jej przedwczesną utratę – tłumaczy nasz rozmówca.