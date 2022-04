O „pomaganiu z głową”. Tak się zarabia na Ukrainie

Szósty tydzień wojny w Ukrainie mija pod znakiem weryfikacji. W rozmowach co rusz przewijają się wyznania, że wprawdzie złudzeń co do Rosji i jej armii nie było, ale dopiero ujawnienie skali zbrodni w Buczy w okolicach Kijowa, zmusiło wielu do całkowitego zweryfikowania poglądów na kraj rządzony przez Putina. Jeśli dotąd twardy kurs i wprowadzenie bezwzględnych sankcji cieszyły się u nas bardzo wysokim poparciem, tak po zdjęciach z Buczy lawinowo wzrosła liczba zwolenników odcięcia Rosji od reszty świata kordonem sanitarnym w najbliższych dziesięcioleciach. I bardzo dobrze. Nigdy nie jest za późno na przebudzenie i otrząśnięcie się ze złudzeń wobec społeczeństwa, które od ponad dwóch dekad pozwala się wodzić za nos cynicznemu mordercy z KGB. To nie koniec weryfikacji.