Gdyby napadnięto na Polskę, co czwarta osoba uciekłaby z kraju. „Wojna weryfikuje »postawy romantyczne«”

W badaniu sprawdzono, co zrobiliby Polacy, gdyby jakieś państwo zaatakowało Polskę. Co czwarty Polak starałby się chronić wraz z bliskimi za granicą, a co piąty Polak zgłosiłby się do walki w formacjach wojskowych lub paramilitarnych albo sanitarnych.

IBRiS zapytał Polaków na zlecenie „Rzeczpospolitej”, jakie działania by najpierw podjęli w przypadku, gdyby Polska została zaatakowana przez obce państwo. Do wyboru były maksymalnie trzy odpowiedzi. 37 proc. badanych starałoby się najpierw zabezpieczyć bliskich w miejscu zamieszkania. 25,8 proc. bliskich próbowałby schronić się wraz z bliskimi za granicą. W przedziale wiekowym od 18 do 29 lat schronienie za granicą wybrałoby 57 proc. ankietowanych. Kolejną opcję byłaby próba schronienia się wraz z bliskimi w bezpiecznym miejscu na terenie Polski. Taką opcję wybrało 24,5 proc. respondentów. 20,5 proc. Polaków zgłosiłoby się do walki w formacjach wojskowych, paramilitarnych lub sanitarnych. Zachowanie Polaków w przypadku ataku na Polskę. Badanie: 8,6 proc. Polaków czekałoby na powołanie 15,1 proc. badanych zdecydowałoby się na zabezpieczenia swojego majątku, a 8,6 proc. ankietowanych czekałoby na powołanie. 5,1 proc. respondentów nie podjęłoby żadnych działań. 2,7 proc. osób pytanych w badaniu wybrało opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”. 2,1 proc. Polaków wybrało inne działanie. Prezes zarządu IBRiS zaznaczył, że wojna na Ukrainie, jej skutki i okrucieństwo, weryfikują „nasze postawy romantyczne”. – Obserwujemy racjonalizację podejścia do wojny, to już nie jest film wojenny, ale życie – powiedział Marcin Duma. Badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej” przeprowadzono w dniach 1-2 kwietnia 2022 r. na próbie 1000 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów wspomaganych komputerowo (CATI).

