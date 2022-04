Nie żyje Ludwik Dorn. Ostatnia rozmowa polityka z „Wprost”

Przypominamy rozmowę z Ludwikiem Dornem, przeprowadzoną 1 kwietnia, a opublikowaną na Wprost.pl 2 kwietnia.

Ludwik Dorn nie żyje. Były wicepremier miał 67 lat

O zapowiedziach rezygnacji z rosyjskich surowców

W ocenie Ludwika Dorna, „jeśli chodzi o gaz – mamy alternatywę, z ropą będzie trudniej, natomiast z węglem może być spory kłopot”.

– Znaczny wolumen importu to import przedsiębiorstw prywatnych, więc jak rząd zamierza na nie wpłynąć? To spółkom skarbu można coś narzucać. Dobrze by było, gdyby premier, podając daty, był mniej enigmatyczny jeśli chodzi o to, jak w praktyce ma wyglądać wprowadzenie embarga – mówił nam polityk.