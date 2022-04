Gen. Gromadziński dla „Wprost”: Dobre decyzje NATO, ilość flag ważniejsza od ilości luf

Kryzys ukraiński roku 2014 w dużej mierze przyczynił do zasadniczej zmiany postrzegania europejskiego środowiska bezpieczeństwa i zakończył erę względnego pokoju w naszej części Europy. Z punktu widzenia naszego kraju, aneksja Krymu dała wyraźny sygnał, że Federacja Rosyjska prowadzi agresywną i ekspansywną politykę. Reakcją Polski i pozostałych krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego było podjęcie kroków mających na celu wzmocnienie flanki wschodniej NATO oraz zdolności do odstraszania potencjalnej agresji.

Dwa szczyty

Z punktu widzenia Sojuszu najważniejszą odpowiedzią na wrogie działania Rosji była organizacja szczytu NATO w Newport w 2014 r. oraz szczytu NATO w Warszawie w 2016 r.

Celem pierwszego z nich było wypracowanie odpowiedzi na zagrożenia płynące ze wschodu. Ustalono wówczas, że NATO będzie utrzymywać „ciągłą obecność i działalność w powietrzu, na ziemi i na morzu" we wschodniej części Sojuszu w oparciu o siły rotacyjne. Dodatkowo przyjęto Plan Działań na rzecz Gotowości (ang. Readiness Action Plan RAP). Kolejną decyzją wypracowaną w Newport było utworzenie w ramach Sił Szybkiego Reagowania NATO (ang. NATO Response Force - NRF) Połączonych Sił Zadaniowych Bardzo Wysokiej Gotowości (ang. Very High Readiness Joint Task Force - VJTF), czyli tzw. szpicy NATO, która jest zdolna do natychmiastowej reakcji w sytuacji kryzysowej.

Natomiast podczas szczytu NATO w Warszawie w 2016 r. podjęto decyzję o wzmocnieniu obecności wojskowej na wschodniej flance, tzn. o rozmieszczeniu czterech batalionowych grup bojowych (liczących po ok. 1000 żołnierzy) w krajach bałtyckich i Polsce.

Ich obecność dała wyraźny sygnał, że atak na jednego sojusznika będzie traktowany jak atak na cały Sojusz.

W Estonii dowodzenie nad batalionową grupą bojową objęła Wielka Brytania przy wsparciu żołnierzy z Francji, Danii oraz Islandii. Na terenie Łotwy pojawiły się siły pod dowództwem kanadyjskim oraz żołnierze z Albanii, Polski, Włoch, Czech, Czarnogóry, Słowacji, Hiszpanii i Słowenii. Na terytorium Litwy to Niemcy objęły dowodzenie nad grupą bojową złożoną z sił z Belgii, Czech, Islandii, Holandii i Norwegii. Ostatnia batalionowa grupa bojowa, która rozmieszczona została na terytorium Polski kierowana jest przez Amerykanów, którzy objęli dowodzenie nad siłami z Wielkiej Brytanii, Rumunii oraz Chorwacji (tabela poniżej).

Trzonem pierwszej zmiany wojsk sojuszniczych, która przybyła do Bemowa Piskiego w ramach wysuniętej wzmocnionej obecności NATO (ang. enhanced Forward Presence - eFP) był amerykański 2. Szwadron „Cougar” z 2. Pułku Kawalerii z Vilseck w Niemczech. W składzie polskiej batalionowej grupy bojowej znalazły się również brytyjska jednostka „Light Dragoons” i rumuński 205 Batalion Artylerii Przeciwlotniczej „Blue Scorpions”. Od drugiej zmiany bGP, Polska została dodatkowo wzmocniona o pododdział chorwacki „Blaze Battery”.

Wielonarodowy batalion został nazwany batalionową grupą bojową NATO i został skierowany do współpracy z dowodzoną przeze mnie 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną. Na wyposażeniu wojsk „bGB” znalazły się amerykańskie wozy opancerzone „Stryker” zdolne do szybkiego przemieszczania żołnierzy na całym teatrze operacji.

„Light Dragoons” z Wielkiej Brytanii, działająca jako główna jednostka zwiadowcza i rozpoznawcza grupy bojowej, wykorzystywała lekkie pojazdy „Jackal”. Chorwackie samobieżne wyrzutnie rakietowe M92 Vulkan kalibru 122 mm zapewniały możliwość prowadzenia ognia pośredniego. „Blue Scorpions” zapewniały obronę powietrzną przy wykorzystaniu systemu obrony przeciwlotniczej „OERLIKON GDF-003”.

1110 km do pokonania

Pododdziały pierwszej zmiany przybyły do Bemowa Piskiego 31 marca 2017 roku. Przetransportowanie tak dużej ilości sprzętu oraz ludzi wymagało już przed pojawieniem się wojsk sojuszniczych bardzo szczegółowego planowania. Dystans dzielący Vilseck oraz Bemowo Piskie to ponad 1110 km.

Wszystkie działania związane z obecnością sojuszników były dla nas sporym wyzwaniem. Odpowiadaliśmy za ich przyjęcie i integrację. Batalionowa grupa bojowa była nowością nie tylko w Polsce, ale i w całym NATO, wcześniej takie pododdziały nie funkcjonowały. Nie mieliśmy się zatem na kim wzorować, a wszystkie rozwiązania opracowaliśmy sami.

Zmiany związane z obecnością w Polsce wojsk sojuszniczych dotyczyły niemal wszystkich aspektów naszej działalności, zaczynając od systemu szkolenia i dowodzenia, na systemie logistycznym kończąc. Każdy z sojuszników miał swój unikalny schemat prowadzenia treningów, unikalny sprzęt i systemy uzbrojenia.

Mogłoby się wydawać, że barierą, która będzie mała wpływ na międzynarodową współpracę będzie język. Okazało się jednak, że jest on tylko narzędziem.

Najwięcej wysiłku kosztowało nas zbudowane zaufania między żołnierzami poszczególnych narodowości i udowodnienie, że jesteśmy profesjonalistami. Do współdziałania w międzynarodowym środowisku musieli przystosować się także sami żołnierze.

Biorąc pod uwagę brak wspólnych procedur uważam, że udało nam się osiągnąć całkiem szybko dobry poziom integracji.

Integracja łączności

W celu zapewnienia właściwego procesu szkolenia bGB Polska oraz naszych wojsk, niezbędne było przystosowanie sztabów polskich oraz tych pod przewodnictwem wojsk amerykańskich, do pracy według tego samego schematu, aby móc efektywnie kierować naszymi wojskami. Zadanie to początkowo było trudne ze względu na inne procedury oraz inny sprzęt.

Jednym z kluczowych elementów, któremu poświęciliśmy bardzo dużo uwagi była łączność, ponieważ sprzęt, który wykorzystywaliśmy nie był przystosowany do działania z wojskami sojuszniczymi. Wymagało to od nas zintegrowania systemu łączności.

Proces przystosowania radiostacji do pracy z sojusznikami był czasochłonny i wymagał zmiany obowiązujących w naszym kraju procedur, jednak na przestrzeni kilku miesięcy udało się dostosować nasz sprzęt do pracy w środowisku międzynarodowym.

By móc sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą sojusznicza współpraca, w 15. Brygadzie Zmechanizowanej utworzyliśmy Batalionową Grupę Zadaniową (BGZ). Jej trzon stanowią na przemian 1 lub 2 Batalion Zmechanizowany z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, a ich działania wspierają przeciwlotnicy, saperzy, logistycy, wysunięci obserwatorzy oraz kompania czołgów Leopard z 1. Brygady Pancernej. Żołnierze BGZ oraz bGB dzięki wspólnym treningom na poligonie w Bemowie Piskim stale budują interoperacyjność by móc sprostać każdemu wyzwaniu.

Trening w rzeczywistym terenie

Szkolenie organizowane jest od poziomu plutonu i kompanii, aż do dużych ćwiczeń grup bojowych i brygadowych takich jak „Puma” czy „Łasica”. Dodatkowym elementem budującym interoperacyjność były ćwiczenia pod kryptonimem „Bull Run”, podczas którego żołnierze i pojazdy batalionowej grupy bojowej NATO, a także batalionowego zgrupowania bojowego z 15. Brygady Zmechanizowanej opuszczają koszary i przemieszczają się na duże odległości (sięgających nawet 120 km) w rejon Przesmyku Suwalskiego (rejon ten ma strategiczne znaczenie ze względu na to, że łączy kraje bałtyckie należące do NATO z Polską i resztą NATO). Ćwiczenie to potwierdza zdolność do szybkiego wymarszu w rejon obrony oraz zapewnia żołnierzom trening w rzeczywistym terenie i warunkach.

Dotychczas udało się zorganizować 18 edycji tego ćwiczenia. Przy pierwszej edycji ćwiczenia napotkaliśmy wiele trudności spowodowanych głównie obowiązującymi ówcześnie procedurami. Z każdą kolejną było już łatwiej. Dziś wiem, że problemy którym musieliśmy sprostać na początku, już nie istnieją.

Plug & Fight

Z mojego punktu widzenia każde przeprowadzone wspólnie ćwiczenia uczyło nas wzajemnego zrozumienia i budowało wzajemne zaufanie. Z każdego ćwiczenia wyciągaliśmy wnioski, dzięki którym wprowadzaliśmy zmiany do standardowych procedur operacyjnych oraz nowe rozwiązania szkoleniowe w 15. Brygadzie Zmechanizowanej. Wszystko to zawdzięczamy wymianie wiedzy i doświadczenia pomiędzy wszystkimi sojusznikami.

Efektem współpracy z wojskami sojuszniczymi było opracowanie roboczo nazwanej koncepcji „Plug & Fight”, dzięki której w bardzo łatwy sposób narodowa (polska) jednostka jest w stanie przyjąć i dowodzić dodatkowymi elementami wsparcia wojsk sojuszniczych.

Dziś jestem dumny z przyjętych innowacyjnych rozwiązań, które stworzyliśmy. Obecnie te rozwiązania przynoszą korzyści nie tylko 15. Brygadzie Zmechanizowanej, ale także polskim Siłom Zbrojnym.

To unikalne doświadczenie, jakie nabyłem podczas dowodzenia 15. Brygadą Zmechanizowaną wykorzystuję dziś do formowania 18. Dywizji Zmechanizowanej. Sztab dywizji zbudowany jest według NATO-wskich standardów, opierających się na trzech funkcjonalnych filarach umożliwiających efektywne prowadzenie działań, zarówno podczas pokoju jak i podczas wojny. Sztab dywizji oraz sztaby brygad i batalionów funkcjonują według tzw. procedur APP-28, które umożliwiają bezproblemową współpracę z sojusznikami w przypadku prowadzenia wspólnych działań. Ponadto dewizą naszego procesu szkolenia w dywizji jest „Train as You fight, fight as You train”, dlatego bardzo dużo uwagi poświęcamy prowadzeniu działań w terenie przygodnym (cywilnym), tak by móc przygotować się do warunków w których rzeczywiście mogłoby przyjść nam walczyć.

Idealnym tego przykładem jest ćwiczenie pk. „Żelazna Brama”. W jego ramach, w realnych odległościach, przy wykorzystaniu infrastruktury cywilnej ćwiczyło stanowisko dowodzenia dywizji oraz stanowiska dowodzenia wszystkich podległych jednostek. W ten sposób oddajemy realizm prowadzonych działań bojowych na szczeblu dywizji.

Chciałbym dodać, że podjęta decyzja o rozmieszczeniu batalionowych grup bojowych w krajach bałtyckich oraz w Polsce pokazała, że ważniejsza od ilości luf jest ilość flag, bo siła tkwi w jedności Sojuszu.

Nowe grupy bojowe

W wyniku rosyjskiej agresji, 24 marca 2022 roku w Brukseli NATO zorganizowało nadzwyczajny szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, ponieważ trwający wciąż konflikt na terytorium Ukrainy wymagał zmiany dotychczasowej polityki Sojuszu względem wschodniej flanki NATO. Dzięki decyzjom podjętym podczas szczytu NATO, cztery nowe grupy bojowe zostaną rozmieszczone na terytorium Bułgarii, Rumunii, Słowacji oraz Węgier. Wschodnia flanka NATO od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego będzie wskutek tego posiadała łącznie osiem batalionowych grup bojowych.

W ramach nowo powstałych grup bojowych ustanowiono, że w Rumunii dowództwo nad batalionową grupą bojową pełnić będzie Francja, na Słowacji pojawią się siły pod czeskim dowództwem. Bułgaria oraz Węgry postanowiły, że grupy bojowe na ich terytoriach zostaną pod ich dowództwem. W ten sposób, dzięki pojawieniu się czterech nowych batalionowych grup bojowych, siły Sojuszu północno wschodniej flanki uda się zrównoważyć z siłami Sojuszu z południowo wschodniej flanki.

W mojej opinii te kroki podjęte przez NATO, przygotowują lepiej kraje Sojuszu na konsekwencje, jakie mogą wystąpić w przypadku ewentualnej eskalacji konfliktu w tej części Europy.

Obecnie musimy jako Sojusz dążyć do wzmacniania potencjału obronnego wschodniej flanki NATO, a decyzje o nowych batalionowych grupach bojowych to dobry znak, dowodzący solidarności i determinacji Sojuszu do obrony jego członków w dobie zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa.