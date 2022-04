Kolejny zgrzyt na linii Polska-Węgry. Spotkanie odwołane, ale polski rząd ma plan

Nie będzie spotkania grupy V4 z Koreą Południową, do którego miało dojść w dniach 11-12 kwietnia w Budapeszcie. Mieli w nim wziąć udział ministrowie obrony. – Spotkanie zostało przełożone. Nie ma nowej daty – słyszymy od rządowego polityka. Przypomnijmy, że ponad tydzień temu również nie doszedł do skutku szczyt V4. Jednak, jak zastrzega nasz rozmówca, polski rząd „będzie szukał sposobów, aby przekonać Orbana do odwrotu od polityki sympatii względem Rosji”.

Według informacji „Wprost”, Mateusz Morawiecki miał polecić politykom rządowym, by zawiesili spotkanie. – Spotkanie zostało przełożone. Nie ma nowej daty – słyszymy od rządowego polityka. Jeszcze przed węgierskimi wyborami w polskim MON zastanawiano się, czy spotkanie się odbędzie. Przedstawicielem ze strony Polski miał być wiceminister Marcin Ociepa. Jak teraz będzie wyglądała współpraca polsko-węgierska? – Liczymy na to, że uda nam się odwrócić Victora Orbana od Rosji. Będziemy mu pomagać uniezależnić się energetycznie do tego kraju – mówi nam osoba z kręgów rządowych.