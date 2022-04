„Niedyskrecje do słuchania”: Szantaż Tuska wobec Trzaskowskiego?

Kto i dlaczego lekceważy prezydenta Warszawy i co z tego wynika? Tusk zasugerował Trzaskowskiemu, że stracić wszystko? Dlaczego lider PO wyruszył w Polskę? Co sprawia, że prace nad ustawą likwidującą Izbę Dyscyplinarną niemiłosiernie się wloką? O tym i o innych sprawach mówimy w podcaście „Niedyskrecje do słuchania”. Premierowego odcinka słuchać można w każdy piątek.

Rafał Trzaskowski ciągle marzy o własnej partii W Rafale Trzaskowskim, prezydencie Warszawy i wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej narasta determinacja, żeby podjąć kolejną próbę stworzenia własnego projektu politycznego, poza PO. Jak słyszymy w tej partii, prezydent Warszawy rozmawiał na ten temat z innymi liderami opozycji. Nasi rozmówcy twierdzą, że Trzaskowski mógłby wyprowadzić z Platformy Obywatelskiej młodych polityków i zbudować partię lewicowo-liberalną. Szczególnie, że prezydent Warszawy może czuć się niekomfortowo w PO, ze względu na otoczenie Donalda Tuska. Chodzi tu o Marcina Kierwińskiego, sekretarza generalnego PO, Borysa Budkę, szefa klubu Koalicji Obywatelskiej i Igora Ostachowicza, doradcę Tuska. Ta trójka ostatnio ma do Rafała Trzaskowskiego lekceważący stosunek.