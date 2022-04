Jak budować wspólnotę przyszłości? Odpowiedź ma przynieść VII Europejski Kongres Samorządowy

Organizatorem Europejskiego Kongresu Samorządów jest Instytut Studiów Wschodnich, a partnerem głównym Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pierwsza po pandemii edycja wydarzenia, zgodnie z zapowiedziami organizatorów i partnerów, ma przyciągnąć ponad 1,5 tys. uczestników, w tym przedstawicieli władz samorządowych i polityków ze szczebla centralnego, dziennikarzy, ludzi kultury i przedsiębiorców. Wszyscy w dniach 11 i 12 kwietnia w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach, będą dyskutować o tym jak powinno wyglądać „Budowanie wspólnoty przyszłości”.

– Kluczowym wyzwaniem jest kształtowanie nowej polityki surowcowej i energetycznej, żeby w przyszłości uniknąć uzależnienia się od dostaw z jednego źródła, tak jak miało to miejsce w przypadku dostaw z Rosji. Niewiele, a właściwie wcale nie mówi się o tym, że rozproszeni wcześniej chińscy wydobywcy metali ziem rzadkich, zostali teraz skonsolidowani i znaleźli się w rękach tamtejszego rządu. To rodzi konkretne konsekwencje dla rynku, bo chiński rząd w każdej chwili będzie mógł zwiększyć cła. Nie czas dziś i nie miejsce na to, żeby budować najbardziej wymyślne konstrukcje, od których trzeba będzie odejść po kilku miesiącach. Tylko w oparciu o międzynarodową konkurencję jesteśmy w stanie budować alternatywny sposób dostarczania energii – mówi w rozmowie z „Wprost” przewodniczący Rady Programowej Kongresu Zygmunt Berdychowski.

O nowej rzeczywistości samorządu, która ukształtowała się po niemal dwuletniej walce z pandemią, mówi również Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. – Nowe warunki znacznie przyspieszyły bieg historii. Pragnę podkreślić, że w dobie pandemii potrafiliśmy się wszyscy bardzo szybko zorganizować, a także oswoić i wznieść nowe techniki komunikacji na wyższy poziom. Jesteśmy w stałych i bieżących relacjach z administracją rządową, z ekspertami, z przedstawicielami samorządów i przedsiębiorcami. By skutecznie działać wspólnie, niezmiennie dzielimy się wiedzą o nowych rozwiązaniach, o możliwościach niesienia pomocy, o wzajemnych potrzebach, o dobrych praktykach. (…) To czas ciągłej gotowości, wytężonej pracy na wielu frontach, w porozumieniu z wieloma partnerami – podkreśla Gustaw Marek Brzezin.

Program tegorocznego Europejskiego Kongresu Samorządowego przewiduje aż 110 rożnych wydarzeń podzielonych na 10 ścieżek tematycznych. Poza panelami, prezentacjami i warsztatami, w Mikołajkach odbędzie się również gala, na której uhonorowani zostaną najlepsi polscy samorządowcy.