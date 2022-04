Opozycja słusznie odmawia rozmowy ws. konstytucji? Bugaj dla „Wprost": Nie ma ryzyka

Prof. Ryszard Bugaj

Minęło ćwierć wieku od uchwalenia obowiązującej konstytucji. Wojna w Ukrainie przesądziła, że rocznica przeszła prawie niezauważona. Tylko PSL zorganizował konferencję, ale to było raczej narada opozycji niż dyskusja nad losami konstytucji. Zresztą, oglądając relację w TVN, nie zauważyłem nikogo, kto byłby spoza grona zwolenników opozycji. Natomiast uczestniczyli tacy bojownicy o demokrację jak np. pan Jaskiernia. Przeważył pogląd, że Konstytucja jest świetna, ale nie ma to wielkiego znaczenia, bo najważniejsze, jest jaki władza ma stosunek do norm konstytucyjnych. Obecna władza ich nie szanuje i jest to też powód, by nie zaprzątać sobie głowy postulatami poprawek do konstytucji, bo byłoby to ryzykowne.