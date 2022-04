Plan eksterminacji Ukraińców, antyukraińskie trolle w akcji, ostatni wywiad Dorna. Nowy „Wprost”

Dla Rosjan demokratyczny i proeuropejski kurs Ukrainy to zwykła przykrywka dla nazizmu, który należy pokonać, eliminując każdego, kto broni ukraińskiej niezależności. Postrzegana w ten sposób denazyfikacja Ukrainy ma potrwać ćwierć wieku, po którym nawet nazwa znienawidzonego w Moskwie państwa ma zostać wymazana – pisze w okładkowym tekście Jakub Mielnik.

O czym jeszcze w najnowszym „Wprost”?

„Na dole jest bezpieczniej”. Igor interesował się filmem od wczesnych lat. Kiedy zaczęła się wojna zamienił swoje studio w prowizoryczny schron dla mieszkańców osiedla. Reportaż Jakuba Stasiaka z Kijowa.

„Prosty wniosek ze zwycięstwa Orbana”. Nie będzie Budapesztu w Warszawie. Politycy, którzy mówili o wspólnym starcie opozycji będą zmarginalizowani. Orban poćwiartował listę Donalda Tuska zanim zdążyła powstać – pisze Dariusz Grzędziński.

„Nowy kontekst”. Zmarł Ludwik Dorn. To jego ostatnia analiza sytuacji politycznej, jakiej dokonał dla „Wprost”. Jak zwykle rozsądna i ostra. Będzie nam go brakowało. Wywiad Agnieszki Szczepańskiej.

„Antyukraińskie trolle w akcji”. Ojciec złapał się za głowę, gdy usłyszał co mówi jego dziecko i zrozumiał, że przedszkolni koledzy syna są w domach programowani na antyukraińską, ksenofobiczną modłę. Komentarz Pauliny Sochy-Jakubowskiej.

„Komika trzeba uwodzić humorem”. Monika Sobień-Górska, dziennikarka i pisarka, prywatnie żona Roberta Górskiego, artysty kabaretowego. Oboje opowiadają o swoim życiu, a on mówi: Czasem jestem pantoflarzem. Rozmowa Katarzyny Burzyńskiej-Sychowicz.

„Ucieczka albo więzienie”. Iwan najpierw uciekł przed reżimem Putina z Moskwy do Kijowa. Potem znów musiał uciekać, tyle że przed bombami z Kijowa do Warszawy. Czuje się ofiarą reżimu Putina. Materiał Piotra Barejki.

„Derusyfikacja musztardy”. O tym, ile stracą firmy, które nie wycofały się z Rosji i czy bojkot produktów z przymiotnikiem „rosyjski” w nazwie ma sens, mówi Paulinie Sosze-Jakubowskiej Renata Ropska, ekspertka w dziedzinie PR.

„Finansowy trójpak”. Prawdopodobnie nie pokonamy inflacji w tym roku, ale rynki finansowe oferują możliwość optymalizacji kosztowej – pisze Marek Kaźmierczak, ekspert finansowy.

„Zemsta Putina”. Wołodymyr Hrojsman, były premier Ukrainy, o tym, że wściekłe ataki Rosjan na Mariupol i Charków, to zemsta za 2014 rok. To jak Putin zabija naszych ludzi w głowie się nie mieści. Rozmowa Karoliny Bacy-Pogorzelskiej.

„Mobilne krematoria i worki na zwłoki”. Wiemy już do czego były rosyjskim siłom inwazyjnym mobilne krematoria i 45 tysięcy worków na zwłoki. To przygotowanie do planowanej operacji eksterminacji Ukraińców – pisze Jakub Mielnik.

„Jeszcze mamy możliwość opiekowania się pacjentami z Ukrainy”. –Staramy się, żeby duża liczba uchodźców z Ukrainy nie ograniczała dostępu do leczenia dla polskich chorych – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z Katarzyną Pinkosz.

„Kobiety i wojna”. Pamiętnik mieszkanki Warszawy z lat 1939-1944 i rozmowa-rzeka z najpopularniejszą dzisiaj uczestniczką powstania warszawskiego – dwie nowe książki o koszmarze wojny. Recenzja Leszka Bugajskiego.

„Bezkresna miłość do przeszłości”. John Frusciante wrócił do Red Hot Chili Peppers. I powstała płyta odwołująca się do dawnych dobrych lat ich wspólnego grania. „Unlimited Love” warto posłuchać. Recenzja Macieja Drzażdżewskiego.