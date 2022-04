„Stand up for Ukraine”. Ursula von der Leyen spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą

Celem konferencji „Stand Up For Ukraine” zwołanej przez Ursulę von der Leyen oraz premiera Kanady Justina Trudeau jest zmobilizowanie rządów, instytucji, artystów, firm i osób prywatnych do pozyskania funduszy i innych rodzajów wsparcia dla osób wewnętrznie przesiedlonych oraz uciekających przed wojną na Ukrainie.

W ramach wydarzenia szefowa Komisji Europejskiej spotka się w sobotę w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą. Na 13:00 zaplanowano spotkanie robocze w Belwederze, a o godz.15:00 szefowa KE spotka się z prezydentem w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich. W wydarzeniu online wezmą udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz premier Kanady Justin Trudeau.

Konferencji „Stand up for Ukraine” towarzyszy kampania w mediach społecznościowych zainicjowana przez KE, rząd Kanady i organizację Global Citizen. Przyłączyli się do niej artyści z całego świata, m.in. U2, Madonna, Elton John, Miley Cyrus, Adam Lambert, Céline Dion, Alanis Morissette i Måneskin.

W piątek szefowa KE przebywała z wizytą na Ukrainie, gdzie odwiedziła Kijów i Buczę.

Ursula von der Leyen w Warszawie. Co z polskim KPO?

Choć oficjalnym powodem wizyty szefowej KE w Warszawie jest pomoc dla Ukrainy, to z całą pewnością Ursula von der Leyen poruszy także polityczne kwestie w rozmowie z Andrzejem Dudą. Najbardziej palącym problemem dla Polski pozostaje kwestia Krajowego Planu Odbudowy, który czeka na zielone światło od Brukseli. To warunek wypłaty miliardów euro dla naszego kraju na odbudowę gospodarki po pandemii koronawirusa.

Rozmówcy Business Insider nieoficjalnie mówią, że temat KPO na pewno będzie poruszony przez Ursulę von der Leyen, ale nie należy liczyć na decyzji o odblokowaniu polskiego programu. Wokół Krajowego Planu Odbudowy toczą się polityczne gry. Część polityków chce dłużej czekać na zgodę Brukseli, bo mają nadzieję, że im bliżej wyborów w 2023 r., tym bardziej przełoży się to na głosy dla PiS.

