„Od systemu niczego już nie oczekuję”. Jurek Owsiak krytykuj rząd

Jurek Owsiak udzielił portalowi Onet obszernego wywiadu, w którym komentował kwestię pomocy Ukraińcom. Poinformował, że kierowana przez niego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pozyskała dla naszych wschodnich sąsiadów sporo sprzętu medycznego.

Ponad tysiąc urządzeń medycznych dla Ukrainy

Do tej pory zakupiono 1057 urządzeń za kwotę ok. 118 mln 175 tys. zł. Zostały one rozdysponowane do szpitali w Użhorodzie, Równem, Tarnopolu, Łucku, Czerwonogrodzie, Nowowołyńsku, Kijowie, Odessie, Jaworowie i Chmielnickim.

– To są m.in. takie urządzenia, jak kardiomonitory, aparaty do znieczulenia, rentgeny jezdne, z ramieniem C czy przyłóżkowe, respiratory, USG, pompy strzykawkowe. Czyli mówiąc krótko: nie drobiazgi, tylko poważny sprzęt. Ale też prawie trzy tys. specjalnych toreb z osobistymi środkami medycznymi i opatrunkami dla żołnierzy (...) Kiedy sprzęt dojeżdża do szpitala, personel jest zachwycony, że dotarł do nich tak trudny i wartościowy transport – wyliczał Owsiak.

Dwa punkty pomocy humanitarnej

Wolontariusze WOŚP niosą również pomoc uchodźcom, którzy szukali schronienia w naszym kraju. W tym celu uruchomiono dwa punkty pomocy humanitarnej, mieszczące się w dwóch namiotach. Pierwszy znajduje się w miejscowości Szeginie na Ukrainie, tuż obok polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce, drugi w Warszawie obok Dworca Wschodniego.

– W Szeginie pomagamy głównie tym ludziom, którzy stali na zimnie w ogromnej kolejce, z której nikt nie wychodził, bo potem nie mógł już wrócić. Oferujemy od kubka ciepłej herbaty po namiot, w którym kobiety z dziećmi mogą się ogrzać (...) W naszym namiocie w Warszawie (...) mogą znaleźć schronienie te osoby, które czekają na pociąg. Np. o godz. 3:57 jest taki popularny pociąg do Berlina – tłumaczył Owsiak.

„Super, że nie przeszkadzacie nam pomagać”

Rozmówca Onetu ostro zareagował na pytanie, co sądzi o wypowiedzi ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, który niedawno stwierdził, iż „to, że w Polsce nie obozów dla uchodźców, to właśnie zasługa polskiego rządu”.

Owsiak przyznał, że dobrym posunięciem była decyzja o nadawaniu uchodźcom numerów PESEL czy wprowadzenie bezpłatnych przejazdów pociągami PKP, po czym nie szczędził słów krytyki. Zastrzegł, że mówi to „bez względu na przynależność polityczną rządzących”.

– To jest po prostu kłamstwo, nadużycie i na koniec obrażanie tych wszystkich, którzy stali po 24 godziny na dobę w tych miejscach, gdzie te kobiety z dziećmi z Ukrainy wysiadały z pociągów czy autobusów (...) To przecież „zwykli” ludzie stali na dworcach z ciepłą herbatą i kanapkami (...) To obywatele w 99 procentach zorganizowali pomoc Ukraińcom (...) Rządowi mogę tylko powiedzieć tyle: super, że nie przeszkadzacie nam pomagać. Społeczeństwo opanowało tę sztukę doskonale, więc tak naprawdę od systemu niczego już właściwie nie oczekuję – skwitował Owsiak.

