„Niedyskrecje parlamentarne”: PiS chce przygotować Polaków na ciężkie czasy. Duda gotowy na rządy opozycji?

– Musimy zacząć przygotowywać ludzi na to, że idą ciężkie czasy – mówi jeden z doradców premiera Mateusza Morawieckiego. Dlatego otoczenie szefa rządu namawia go do coraz częstszych wyjazdów w Polskę. Po tym, jak Donald Tusk ruszył w objazd kraju, doradcy premiera zaczęli się obawiać, że elektorat PiS poczuje się zlekceważony, bo obecna aktywności Morawieckiego jest teraz, w obliczu wojny toczącej się na Ukrainie, nastawiona przede wszystkim na politykę zagraniczną.