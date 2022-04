Jak katastrofa smoleńska zmieniła się w zbrodnię

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, wezwał Europę do mobilizacji przeciwko Rosji. – To co się dzieje w Ukrainie może się wydarzyć nie tylko w Polsce, ale w Berlinie, Paryżu czy Rzymie – powiedział prezes PiS podczas obchodów 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej, którą nazwał rocznicą zbrodni, zamachu.

O zamachu pod Smoleńskiem Jarosław Kaczyński powiedział nie po raz pierwszy, choć wcześniej wyrażał się oględniej, dając do zrozumienia, że nie można wykluczyć takiego działania. Od wybuchu wojny w Ukrainie zmienił narrację i głosi, że przyczyną katastrofy był zamach. A dowody mają się znajdować w raporcie Antoniego Macierewicza. Ten raport w formie filmu został już przedstawiony opinii publicznej w kwietniu ubiegłego roku. W filmie przesądzono, że do katastrofy prezydenckiego samolotu doprowadziły dwa wybuchy, ale podstawy do wysnucia tej teorii były co najmniej wątłe. Obóz rządzący zbył te ustalenia posępnym milczeniem.