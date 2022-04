NA ŻYWO: Antoni Macierewicz prezentuje raport smoleński. Przyczyną katastrofy „co najmniej dwie eksplozje”

Podczas swojego przemówienia w 12. rocznicę katastrofy prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że zebranie dowodów było „trudne” i trwało „parę lat”. – Dziś wiemy, co się stało, mamy tę odpowiedź – zaznaczał.



Antoni Macierewicz ujawnił wcześniej główne ustalenia raportu. Stwierdził, że przyczyną katastrofy prezydenckiego samolotu były „co najmniej dwie eksplozje”, jednak istnieją też „przyczyny polityczne”. Zdaniem Macierewicza Donald Tusk wydawał „instrukcje” osobie, którą „wybrał do badania tego dramatu”.



W rocznicę katastrofy smoleńskiej również pozostali politycy PiS nie unikali mocnych tez. Joanna Lichocka powiedziała wprost, że „poważnie trzeba brać pod uwagę, że ci ludzie zostali zamordowani”. Z kolei Jacek Sasin stwierdził, że „musiało dojść do zamachu”.

10:49 – Raport zawiera jednoznaczną odpowiedź, analizę i wyniki naszych długotrwałych i niesłychanie trudnych prac – mówił w poniedziałek rano w Polskim Radiu Antoni Macierewicz. Stwierdził przy tym, że Rosjanie ukrywali i niszczyli dowody, a wspierać miała ich w tym "administracja Donalda Tuska". 10:48 Początek konferencji prasowej Antoniego Macierewicza zaplanowano na godzinę 11. Były szef MON zaprezentuje "Raport z badania zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu Tu 154-M nr 101 nad lotniskiem Smoleńsk Siewiernyj na terenie Federacji Rosyjskiej".

Badanie przyczyn katastrofy smoleńskiej

Około godzinę po katastrofie prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew stworzył specjalną komisję ds. zbadania katastrofy, na czele której stanął Putin. Niezależnie od tego 10 kwietnia 2010 roku w związku z katastrofą samolotu wojskowego śledztwo wszczął prokurator z Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Katastrofę zaczęła również badać Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWLLP), powołana przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

W Rosji śledztwo rozpoczął Komitet Śledczy przy Prokuraturze Generalnej Federacji Rosyjskiej. Postępowanie wszczęła także wspólna komisja Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego. Na podstawie Konwencji chicagowskiej z 1944 roku o lotnictwie cywilnym jako przedstawiciel Polski akredytowany został płk. rez. pil. Edmund Klich.

Komisja Badania Wypadków Lotniczych o Smoleńsku

Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego 27 czerwca 2011 roku przekazała premierowi Donaldowi Tuskowi raport końcowy liczący około 300 stron, który został zaprezentowany opinii publicznej 29 lipca 2011 roku. Wynika z niego, że przyczyną katastrofy było „zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg. Doprowadziło to do zderzenia z przeszkodą terenową, oderwania fragmentu lewego skrzydła wraz z lotką, a w konsekwencji do utraty sterowności samolotu i zderzenia z ziemią”.

Przyczyny katastrofy smoleńskiej – raport MAK

12 stycznia 2011 roku MAK upublicznił końcową wersję raportu, w którym wskazano, że bezpośrednio do katastrofy doprowadziły:

Brak decyzji załogi o zmianie miejsca lądowania mimo powtarzających się informacji o złych warunkach meteorologicznych panujących na lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj



zejście poniżej minimalnej wysokości nalotu (100 m) mimo braku kontaktu wzrokowego z naziemnymi punktami odniesienia;



brak reakcji i wymaganych działań na kolejne ostrzeżenia systemu TAWS;



obecność w kokpicie maszyny dowódcy Sił Powietrznych RP. Zdaniem psychologów i ekspertów lotniczych wywierało to presję psychiczną na pilotów i spowodowało podjęcie przez nich decyzji lądowania w warunkach nieuzasadnionego ryzyka.

Czytaj też:

Jak katastrofa smoleńska zmieniła się w zbrodnię