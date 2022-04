Senat zadecydował o przyszłości Grodzkiego. Znamy wyniki głosowania

We wtorek 12 kwietnia Senat zajął się złożonym przez Prawo i Sprawiedliwość wnioskiem o odwołanie Tomasza Grodzkiego z funkcji marszałka Senatu. Nowym marszałkiem Senatu miał zostać senator PiS Marek Pęk. Politycy PiS tłumaczyli, że ich inicjatywa jest reakcją na słowa Tomasza Grodzkiego w języku ukraińskim. Zwracając się do deputowanych z Ukrainy marszałek skrytykował polski rząd.

Karczewski uderza w Grodzkiego

– Zamiast wypełniać swoje funkcje i tworzyć ten bastion, powstał bastion PO. Senat jest upartyjniony. Nikt do tej pory nie zatrudniał czynnych polityków w Kancelarii Senatu – stwierdził Stanisław Karczewski w trakcie rozpatrywania wniosku. – Moim zdaniem jako lekarza, byłego marszałka, polityka i człowieka, należy honorowo zrezygnować i zrzec się immunitetu, po prostu oczyścić się. Pan w tej chwili nie ma moralnej legitymacji do pełnienia funkcji marszałka Senatu – mówił zwracając się bezpośrednio do Tomasza Grodzkiego.

Stanisław Karczewski zarzucał także marszałkowski prowadzenie własnej polityki zagranicznej. – To tak, jakby pan marszałek zarządzał eksterytorialną placówką na terenie Polski, a Senat jest częścią systemu politycznego w Polsce. Marszałek kwestionujący demokratyczne pochodzenie wszystkich innych instytucji działa w oderwaniu od rzeczywistości i okazuje lekceważenie nie tym, którzy sprawują te funkcje, tylko tym, którzy wybrali ich na te funkcje, czyli Polakom, wyborcom – ocenił.

Senat. Odwołanie Grodzkiego. Wyniki głosowania

Wniosek złożony przez polityków PiS nie zyskał wymaganej większości. Przeciwko odwołaniu Tomasza Grodzkiego opowiedziało się 52 senatorów: 41 z klubu KO, 4 z Koalicji Polskiej, 2 z PPS, a także Jacek Bury z Polski2050, Józef Zając z Porozumienia, Stanisław Gawłowski, Krzysztof Kwiatkowski oraz Wadim Tyszkiewicz. Odwołanie polityka KO ze stanowiska poparło 45 polityków z klubu PiS. Od głosu wstrzymała się Lidia Staroń a Margareta Budner i Jan Maria Jackowski nie wzięli udziału w głosowaniu.

Czytaj też:

Stanisław Karczewski po latach przyznał: Wstydzę się tego określenia, chodzi ono za mną