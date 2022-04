Spięcie Ochojskiej i Wąsika. „Konsekwencja w realizowaniu polityki propagandowej Łukaszenki i Putina przeciwko Polsce”

Uwaga opinii publicznej koncentruje się na wojnie na Ukrainie, tymczasem na granicy polsko-białoruskiej sytuacja nadal jest napięta. Wciąż dochodzi do prób nielegalnego przedostawania się na terytorium Polski i incydentów. We wtorek Grupa Granica poinformowała na Twitterze, że „tuż pod polską granicą, po stronie białoruskiej, od dwóch dni leży nieprzytomny 16-latek z Jemenu”. „Lekarze oceniają, że chłopak musi być natychmiast przyjęty do szpitala, ale białoruskie służby odmawiają mu pomocy. Polska może uratować mu życie, wpuszczając go na swoje terytorium” – zaapelowali aktywiści.

Spięcie Ochojskiej i Wąsika

Na wpis zareagowała eurodeputowana PO i twórczyni Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska, która wezwała ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego i jego zastępcę Macieja Wąsika, aby w związku ze zbliżającą się Wielkanocą „w imię chrześcijańskich wartości zdecydowali się na pomoc temu chłopcu”. „@Straz_Graniczna proszę zróbcie wszystko, żeby go uratować. Nie bierzcie na Wasze sumienie jego śmierci” – napisała na Twitterze europosłanka.

Na reakcję Wąsika nie trzeba było długo czekać. „Podziwiam p. Ochojską za konsekwencję w realizowaniu polityki propagandowej Łukaszenki i Putina przeciwko Polsce. Zanim pojawił się ten wpis, SG wydała komunikat. Znajdujący się po stronie białoruskiej Jemeńczyk wstał i oddalił się w towarzystwie f-szy służb białoruskich” – oświadczył wiceszef MSWiA.

Granica polsko-białoruska. SG: Jemeńczyk samodzielnie wstał i oddalił się

Straż Graniczna zarzuciła aktywistom opublikowanie „niesprawdzonych i niepotwierdzonych informacji” i stwierdziła, że „zarzucanie służbom nieudzielenia potrzebującemu pomocy spotęgowało nieuzasadnione ataki na funkcjonariuszy”. „We wtorek 12.04 po interwencji i na prośbę polskiej Straży Granicznej, białoruskie służby graniczne zareagowały i zabrały grupę cudzoziemców, znajdujących się po ich stronie. Z przesłanych danych lokalizacyjnych wynika, że wśród tych osób był prawdopodobnie obywatel Jemenu” – napisano w komunikacie.

„Z naszych sprawdzonych informacji nie wynika, aby Jemeńczyk potrzebował natychmiastowej interwencji medycznej. Po przybyciu na miejsce białoruskich służb, samodzielnie wstał i wraz z grupą i funkcjonariuszami białoruskimi, o własnych siłach, oddalił się” – przekazała Straż Graniczna.

Żaryn: Te wspierają operację hybrydową przeciwko Polsce

Do sprawy odniósł się też rzecznik ministra – koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. „W ostatnich dniach widać wzmożenie działań tych środowisk i osób, które jesienią bardzo aktywnie wywierały naciski na Rząd RP, by zgodził się na szlak nielegalnej migracji stworzony i kontrolowany przez służby specjalne reżimu Łukaszenki” – stwierdził we wpisie na Twitterze.

Żaryn wskazał, że „szlak migracyjny z Białorusi do Polski został wytworzony sztucznie i jest zarządzany przez administrację Białorusi, państwa wrogo nastawionego do Zachodu”, a „operacja hybrydowa wykorzystująca migrację to część agresywnych działań Rosji przeciwko Europie”. Stwierdził też, że „podmioty manipulujące obrazem wydarzeń na granicy Polski i Białorusi oraz wywierające naciski na Rząd RP, by akceptował działania służb białoruskich, wspierają operację hybrydową przeciwko Polsce”.

