Wielkanoc i co dalej? Sprawdzamy listę dni wolnych od pracy w 2022 roku

Zgodnie z prawem w Polsce mamy trzynaście dni wolnych od pracy. Dwa z nich są już za nami, ponieważ odpocząć mogliśmy 1 i 6 stycznia, czyli w Nowy Rok i Święto Trzech Króli. Kolejne dwa są związane z Wielkanocą i przypadają 17 i 18 kwietnia. Następny długi weekend będzie miał miejsce już w maju.

Majówka, Boże Ciało i pozostałe dni wolne od pracy 2022

Kolejną okazją do dłuższego odpoczynku będzie majówka. Z tej okazji mamy wolne 1 i 3 maja. Ponieważ 1 maja przypada w tym roku w niedzielę, to biorąc urlop 2 maja, będziemy mogli odpoczywać przez cztery dni z rzędu. Tyle samo może trwać długi weekend w czerwcu, jeżeli urlop zaplanujemy na piątek 17 czerwca. Dzień wcześniej, w czwartek 16 czerwca, przypada bowiem Boże Ciało, które jest dniem wolnym. Do pracy nie chodzimy również 5 czerwca. Tak zwane Zielone Świątki zawsze przypadają w niedzielę.

Długi weekend czeka nas również w sierpniu. Dniem wolnym jest wtedy 15 sierpnia, który w tym roku wypada w poniedziałek. Na kolejny dłuższy wypoczynek trzeba będzie zaczekać aż do listopada. Wówczas dniami wolnymi będą 1 i 11 listopada. Ponieważ 1 listopada wypada we wtorek, warto wziąć urlop 31 października, żeby odpoczywać przez cztery dni z rzędu.

Ostatnimi dniami wolnymi w 2022 roku będą 25 i 26 grudnia, czyli Boże Narodzenie i pierwszy dzień świąt. Wypadają one w niedzielę i poniedziałek.

Święta państwowe, które nie są dniami wolnymi od pracy

W kalendarzu oprócz świąt, które są dniami wolnymi od pracy, mamy również święta państwowe, podczas których wykonujemy swoje obowiązki zawodowe. Jedno z nich przypada 14 kwietnia. Obchodzone jest wówczas Święto Chrztu Polski.

Pozostałe święta państwowe, które nie są dniami wolnymi, przypadają:

19 lutego – Dzień Nauki Polskiej

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

24 marca – Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

8 maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa

12 lipca – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności

19 października – Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych

27 grudnia – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

