Autor opracowania dołączonego do raportu smoleńskiego o „skandalicznych działaniach Antoniego Macierewicza”

Marek Dąbrowski oświadczył, że do raportu smoleńskiego, gdzie pokazano drastyczne zdjęcia ofiar, dołączono opracowanie jego autorstwa, nie pytając go o zgodę i nie informując go o tym fakcie. Były członek podkomisji napisał o „urągającym cywilizowanym standardom działaniach Macierewicza”.