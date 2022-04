Wspólna konferencja Dudy i Zełenskiego. „Polska, Litwa, Łotwa i Estonia zawsze były pierwsze do pomocy Ukrainie”

13 kwietnia do Kijowa udała się delegacja prezydentów Polski, Litwy, Łotwy oraz Estonii. Wizyta polityków była pierwszą wizytą głów państw w ukraińskiej stolicy od początku rosyjskiej agresji. Prezydenci Duda i Nausėda ostatni raz widzieli się tu z Wołodymyrem Zełenskim dzień przed wybuchem wojny.

– Polska pod przywództwem prezydenta Andrzeja Dudy od dłuższego czasu pełni rolę lidera regionu wspierając i koordynując działania wszystkich krajów regionu, ale jednocześnie szanując ich suwerenność i równość – komentował Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot.

Wojna na Ukrainie. O czym rozmawiali prezydenci?

Prezydenci pojawili się na wspólnej konferencji prasowej. „Setki bomb, rakiet, desanty, specnaz, grupy dywersyjne, czeczeńcy-kadyrowcy, wagnerowcy i inna swołocz. A sala w Kijowie po miesiącu ciągle stoi, tylko przyjaciół więcej. Wymowny znak oporu Ukraińców” - napisał w mediach społecznościowych Paweł Szrot podczas wystąpienia polityków.

Prezydenci domagali się m.in. nadania Ukrainie statusu kraju kandydata do UE w ciągu jednego lub dwóch miesięcy. Pojawiła się również inicjatywa powołania specjalnego Trybunału ds. napaści Rosji na Ukrainę. – Polska, Litwa, Łotwa i Estonia zawsze były pierwsze do pomocy Ukrainie – powiedział podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim prezydent Estonii Alar Kais.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda stwierdził z kolei, że odpowiedzialni za zbrodnie na Ukrainie nie zasługują na miano ludzi. – Ludzie nie mogli popełnić okropności wojny, których doświadczyła Ukraina. Stworzenia, które to zrobiły, nie zasługują na to miano. To świadoma, ukierunkowana i niezwykle brutalna zagłada narodu ukraińskiego. Ukraina wytrwa – zaznaczył polityk.

Wojna na Ukrainie. Duda w Irpieniu i Borodziance

Przed spotkaniem z prezydentem Ukrainy, Andrzej Duda, Alar Karis, Egils Levits i Gitanas Nausėda obejrzeli w podkijowskiej Borodziance zniszczenia dokonane przez rosyjskie wojska. Głowa państwa polskiego udała się także do Irpienia w obwodzie kijowskim. BBN do informacji dołączyło cztery fotografie z polskim prezydentem na pierwszym planie, który ogląda zniszczony, ciężki sprzęt wojskowy, w tym czołg i transporter opancerzony.

