Kapłanki w Kościele katolickim? Terlikowski dla „Wprost”: wszystko jest już przygotowane

Zacznijmy od tego w Kościele katolickim święcenie kobiet jest niemożliwe, a Jan Paweł II uznał w specjalnym dokumencie, że Kościół nie ma władzy, by je święcić. Co w języku katolickiej teologii oznacza, że nawet gdyby je wyświęcił, to święcenia byłyby nieważne. Ale już w Kościołach starokatolickich, by wymienić tylko te, które związane są ściśle z tradycją katolicką, święcenia kobiet się dokonują.

Pierwszą ze starokatolickich wspólnot, która to robiła (nie tylko na prezbiterki, ale i na biskupki), są zresztą polscy mariawici. I choć po podziale w latach 30. Starokatolicki Kościół Mariawitów kobiet już nie święci, to w drugim Katolickim Kościele Mariawitów nie tylko są one święcone, ale też sprawują funkcję biskupów, a nawet przełożonych Kościoła.

Czy w Kościele katolickim takie rozstrzygnięcie jest możliwe?