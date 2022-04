Otoczenie lidera PO już kopie dołki pod Trzaskowskim. „Tusk nie zgodzi się na triumwirat”

Rafał Trzaskowski w ostatnim czasie zyskał politycznie na znaczeniu. To on spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych w Warszawie i szefową Komisji Europejskiej. Ludzie z otoczenia prezydenta Warszawy uważają, że to najprostsza droga, by znów zawalczył o fotel lidera opozycji, ale otoczenie Donalda Tuska już zaczyna to blokować.

Prezydent Warszawy pierwszy raz od przegranych wyborów prezydenckich zaczął odgrywać jedną z najważniejszych ról na opozycji. Nie tylko zajmuje się przyjmowaniem uchodźców w stolicy, ale też spotyka się z najważniejszymi światowymi politykami. Jest też – według sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM – jednym z trzech polityków, po Andrzeju Dudzie i Mateuszu Morawieckim, którzy zdaniem ankietowanych najlepiej sprawdzili się po ataku Rosji na Ukrainę.