Przemiana Donalda Tuska. Lider PO wziął przykład z PiS

Donald Tusk, lider PO ruszył na objazd Polski i składa obietnic wyborczych. Jego propozycje są bardzo konkretne Pierwsza dotyczyła podwyżki dla sfery budżetowej, i to nie byle jakiej, bo od razu o 20 proc. Donald Tusk chciałby ją wykonać rękami PiS czyli zmusić – jak mówił – władzę do uchwalenia podwyżek w całej sferze budżetowej, która obejmuje administrację, wojsko, policję, nauczycieli, lekarzy, pielęgniarki i szereg mniejszych grup zawodowych. 20-proc. podwyżek dla całej sfery budżetowej nigdy nie było, bo też pensje tak zróżnicowanej grupy nie są jednakowe. Ale Donald Tusk uznał, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby przyszpilić PiS. Wilcze prawo opozycji.

Kolejna propozycja padła podczas środowej Rady Krajowej PO – zamrożenie rat kredytów na poziomie z końca 2021 roku, co oznacza, że podwyżki stóp procentowych, które zaczęły się pod koniec ubiegłego roku, nie wpływałyby na wysokość rat.