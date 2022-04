„Niedyskrecje do słuchania”: Na co Tusk chce wydać ogromne pieniądze? Co planuje Hołownia?

Na co Donald Tusk chce wydać dużo pieniędzy przed wyborami parlamentarnymi? Do czego otoczenie Szymona Hołowni namawia swojego lidera i co na to sam zainteresowany? Dlaczego politycy PO chcieliby połączenia wyborów samorządowych z parlamentarnymi, a politycy PiS wręcz przeciwnie? Czego nie mówią Ukraińcy, bo nie chcą wyjść na niewdzięczników? O tych innych sprawach mówimy w najnowszym odcinku podcastu „Niedyskrecje do słuchania”.

Przezorny Tusk i powściągliwy Hołownia czyli przymiarki do wspólnej listy opozycji Donald Tusk, lider PO chce przed decyzją o budowaniu koalicji wyborczych zlecić pogłębione badania na bardzo dużej próbie respondentów. W grę wchodzi nawet 10 000 osób. Szef Platformy chce dowiedzieć się, czy na listę zjednoczonej opozycji zagłosowaliby zarówno wyborcy lewicy, PO, PSL-u i Szymona Hołowni. Standardowo badania preferencji wyborczych przeprowadzane są na próbie 1000 dorosłych Polaków i to zwykle wystarczy, by się dowiedzieć, jakie są nastroje społeczne. Ale widocznie lider PO chce mieć pewność, czy warto budować jedną listę i stąd takie obszerne, a co za tym idzie, bardzo drogie badania. Przezorność Tuska nie dziwi, bo raz już, w wyborach do europarlamentu, jedna lista wyborcza zawiodła sromotnie opozycję. PiS przy takim układzie zdobyło w eurowyborach 10-punktową przewagę nad opozycją, a w rezultacie ma największą reprezentację polskich eurodeputowanych.