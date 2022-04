Wojna na Ukrainie przywołuje wspomnienia o II wojnie światowej. „Położyli mnie obok czterech trupów i musiałam przenocować”

Wojna na Ukrainie przywróciła bolesne wspomnienia osób pamiętających wybuch II wojny światowej „Uwaga! TVN” porozmawiała z trzema kobietami. – Pamiętam, że ciągle towarzyszyło mi poczucie zagrożenia oraz strach o siebie i swoich bliskich – mówiła Lucyna Zbucka. Kobieta powiedziała, że „nigdy nie oglądała filmów wojennych i teraz też nie ogląda telewizji”. Tłumaczy, że wówczas widzi Warszawę z czasów wojny.

Pani Lucyna ujawniła, że jej ojca podczas 4,5-letniego pobytu w obozie koncentracyjnym trzymało spojrzenie córki przy rozstaniu. – Nie płakałam, tylko podobno się intensywnie w niego wpatrywałam. Tak, jakbym chciała go zapamiętać – dodała.

Wojna na Ukrainie. „Wiedziałam, że ojciec może nie wrócić”

– Miałam wtedy 6 lat, wiedziałam, czym jest wojna i że ojciec może nie wrócić. Tata powiedział do mnie: „Masz tu moje znaczki, album i uporządkuj je”. Wiedziałam, że mnie zagaduje, bo słuchałam pilnie, o czym rozmawiają rodzice – wspominała z kolei Danuta Charkiewicz. Kobieta ujawniła również, jak „położono ją na ulicy, obok czterech trupów i tam musiała przenocować”.

Halina Gniadek pamięta, że podczas wojny strasznie dokuczał im brud. – Mężczyźni przywieźli kiedyś wiele butelek lemoniady i ustaliliśmy, że myjemy głowy tymi lemoniadami. Kiedy już wycierałyśmy głowy, gdzieś nieopodal eksplodowała bomba i zasypało nas pyłem. Wszyscy wybuchnęli śmiechem – opowiedziała.

Wojna Rosja – Ukraina. „Wspomnienia wracają”

Kobieta podkreśliła, że wciąż ma w pamięci uderzenie bomby, kiedy bawiła się na podwórku. Pani Halina zdradziła, że podczas jednego z nalotów zmarła jej 3-letnia siostra. – Dostała zapalenia opon mózgowych i nie udało się jej pomóc już w tamtych warunkach – przyznała. – Jak patrzę na to, co dzieje się na Ukrainie, to wspomnienia wracają. Wiem, co oni czują, bo sama przez to przeszłam. To straszne – zakończyła.

