Czy w Wielki Piątek wierni muszą iść do kościoła? Czy obowiązuje post? Odpowiadamy

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym nie jest odprawiana msza święta. Tego dnia zamiast Eucharystii Kościół sprawuje liturgię Męki Pańskiej, która składa się z czterech części. Pierwszym elementem jest liturgia słowa, centrum stanowi adoracja krzyża, następnie jest rozdzielenie komunii świętej i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Wielki Piątek. Wierni nie muszą iść do kościoła

Wielki Piątek nie jest świętem nakazanym. Oznacza to, że wierni nie mają obowiązku pójścia do kościoła. Ze względu na pokutny charakter w Wielki Piątek należy powstrzymać się także od udziału w zabawach. Tego dnia w kościelnych ciemnicach trwają adoracje Najświętszego Sakramentu. Organizowane są także nabożeństwa drogi krzyżowej.

Wierni nie muszą uczestniczyć w liturgii Męki Pańskiej, ale muszą za to przez cały dzień zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz post ilościowy. Post ilościowy polega na ograniczeniu posiłków do jednego „do syta” oraz dwóch mniejszych. Obowiązuje on wszystkie osoby dorosłe do 60. roku życia. Z kolei post jakościowy, tak jak w każdy piątek, polega właśnie na wykluczeniu mięsa (wyjątek stanowią ryby) i obowiązuje wszystkich katolików od 14. roku życia.

Post w Wielki Piątek. Zakaz jedzenia mięsa

Wstrzemięźliwości od spożywania mięsa w piątek nie trzeba zachowywać, jeśli w danym dniu istnieje jakaś uroczystość. Post jakościowy i ilościowy obowiązuje również w Środę Popielcową. Dyspensy od powstrzymania się od jedzenia potraw mięsnych może udzielić biskup diecezjalny, ale zwolnienie nie jest udzielane w Wielki Piątek i Środę Popielcową.

