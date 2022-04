„Niedyskrecje parlamentarne”: Desperackie podróże Tuska, dlaczego w PiS nie lubią Szymańskiego?

O co ludowcy mają żal do przewodniczącego PO? Dlaczego politycy PiS nie lubią ministra Konrada Szymańskiego? Kto doradza Donaldowi Tuskowi? Czy na lewicy będą konkurujące ze sobą listy kandydatów do Sejmu? Czy Szymon Hołownia zgodzi się na wspólną listę z mniejszymi ugrupowaniami? O tym i innych sprawach piszemy w najnowszych „Niedyskrecjach parlamentarnych”.

Donald Tusk zamierza nawiązywać porozumienie z prezydentami największych miast. Wszystko po to, by pokazać, że za Platformą Obywatelską stoi nowe środowisko. – Tylko, że ci prezydenci to przede wszystkim samorządowcy z PO – kpi polityk opozycji. Objazd lidera PO po Polsce, zdaniem naszego informatora, miał być spowodowany informacją, że wewnętrzne sondaże PiS wskazują, iż partia Jarosława Kaczyńskiego odrobiła już wszystkie straty w poziomie poparcia. – Ten trend zwyżkowy dla PiS-u, przeraża PO. Ostatni wyjazd Tuska był przejawem desperacji – mówi polityk opozycji. Europosłowie PiS uważają, że partia przyjęła zbyt miękki kurs wobec Unii Europejskiej. – Nie rozumiem dlaczego Konrad Szymański nadal jest ministrem ds. Unii Europejskiej. Negocjacje nie wyszły, a Komisja Europejska wciąż wstrzymuje dla nas pieniądze. Polityka miękkiego kursu nie przynosi rezultatów – denerwuje się europoseł z PiS.