Citizen Lab potwierdza kolejną inwigilowaną osobę w Polsce. To były członek RDS przy prezydencie

Analitycy z pracowni badawczej Citizen Lab przy Uniwersytecie w Toronto potwierdzili, że Andrzej Malinowski był inwigilowany za pomocą oprogramowania Pegasus. Były poseł sam zgłosił się do kanadyjskich ekspertów. – Zwrócono mi uwagę, że pewne sformułowania, które są używane w szeroko pojętym hejcie wobec mnie, mogły pochodzić z rozmów, które prowadziłem z kolegami. Ktoś mi powiedział: „Albo ja jestem podsłuchiwany, albo ty” – powiedział Onetowi Malinowski.

Do włamania na telefon działacza doszło najprawdopodobniej 27 lutego 2018 r. Malinowski był wówczas szefem Pracodawców RP i członkiem Rady Dialogu Społecznego powoływanej przez prezydenta. Możliwe, że „infekcji” było więcej. Były poseł w 2018 r. był też członkiem Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i posiadał immunitet. – Wstyd mi za polskie państwo – skomentował.

Podsłuchiwanie Pegasusem w Polsce. Andrzej Malinowski kolejny na liście

Malinowski spekuluje, że mogło chodzić o znalezienie sposobu, aby go usunąć. Zaznaczył jednak, że podczas ważnych spotkań nie trzymał telefonu przy sobie. – Zresztą wszyscy ministrowie obecnej władzy mają specjalne szafeczki, w których zamykają wszystkie telefony. Czyżby też się czegoś obawiali? Widocznie mają podstawy do obaw. To jest demokracja made in Poland – podkreślił.

Pod koniec grudnia 2021 r. ujawniono, że senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek byli inwigilowani za pomocą Pegasusa. Pod koniec stycznia Citizen Lab potwierdziło, że szpiegowani byli również lider AgroUnii Michał Kołodziejczak i Tomasz Szwejgiert, który pracował wówczas nad książką o Mariuszu Kamińskim.

