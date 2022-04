Zadłużyli gminę i doprowadzili do jej likwidacji. Zapadł wyrok w głośnej sprawie

Sąd Okręgowy w Koszalinie na siedem lat więzienia skazał Wacława M. i Krystynę K. To były wójt i skarbniczka gminy Ostrowice, którzy swoim działaniem zadłużyli gminę, co doprowadziło ostatecznie do jej likwidacji.

Zapadł wyrok w sprawie byłego wójta gminy Ostrowice Wacława M. i byłej skarbniczki Krystyny K. W latach 2008 – 2016 zadłużyli nieistniejącą już gminę na 52 miliony złotych. W związku z tym zdecydowano o likwidacji gminy w 2019 r. i jej podziale pomiędzy gminy Złocieniec i Drawsko Pomorskie. To była pierwsza tego typu sytuacja w kraju. Ówczesny wójt Ostrowic pisał nawet z prośbą o pomoc do fundacji Billa Gatesa. Długi gminy przejął Skarb Państwa. Wobec Wacława M. i Krystyny K. prokuratura skierowała akt oskarżenia za doprowadzenie gminy do takiej sytuacji. Były wójt nie przyznał się do winy. Tłumaczył, że licząca około 2,5 tys. mieszkańców przed likwidacją gmina popadła w długi przez inwestycję. Zadłużenie gminy Ostrowice. Wyrok ws. byłego wójta i byłej skarbniczki Proces toczył się od czterech lat. Jak podaje portal gk24.pl Sąd Okręgowy w Koszalinie skazał Wacława M. i Krystynę K. na łączną karę siedmiu lat pozbawienia wolności. Uznał, że były wójt i była skarbniczka są winni nadużycia i przekroczenia uprawnień, nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zadłużenia gminy i doprowadzenie do stałej utraty jej płynności finansowej, utraty możliwości spłaty zobowiązań, a w konsekwencji do szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Wacław M. i Krystyna K. mieli zawierać m.in. umowy z parabankami. Według wyroku sądu były wójt i była skarbniczka nie mogą również zajmować stanowisk w instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego związanych z prowadzeniem spraw majątkowych tych jednostek przez okres 10 lat. Skazani zostali również obciążeni kosztami sądowymi. Wyrok jest nieprawomocny. Czytaj też:

