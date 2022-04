Akcja ratunkowa w kopalni Pniówek. Nie żyją dwie osoby, nadal trwają poszukiwania zaginionych

Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała w środę rano, że do wypadku w kopalni Pniówek doszło 15 minut po północy. Wskazano też dokładne miejsce zdarzenia – to ściana N-6 na poziomie 1000 metrów. Jak podano, doszło tam prawdopodobnie do dwóch wybuchów metanu.

Akcja ratunkowa w kopalni Pniówek

W zagrożonym rejonie przebywało łącznie 42 pracowników. Kilkunastu górników zostało rannych. 12 z nich trafiło już do szpitali. W rejonie wypadku przebywały także dwa zastępy ratowników, które poszukiwały trzech pracowników. W trakcie akcji utracono kontakt z siedmioma ratownikami – poinformowała spółka węglowa. W akcji ratunkowej bierze udział 13 zastępów ratowniczych. Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała również, że „rodziny poszkodowanych górników zostały objęte opieką psychologów”.

Dwie osoby nie żyją

W kolejnym komunikacie po godz. 8 Jastrzębska Spółka Węglowa przekazała nowe informacje na temat akcji ratunkowej. „Ratownikom udało się dotrzeć do dwóch poszkodowanych osób. Niestety, lekarz stwierdził ich zgon” - przekazano. Służby nadal poszukują ośmiu osób.

