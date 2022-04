Dwa wybuchy w kopalni Pniówek. Nie żyją dwie osoby, ratownicy musieli wstrzymać akcję

Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała w środę rano, że do wypadku w kopalni Pniówek doszło 15 minut po północy. Wskazano też dokładne miejsce zdarzenia – to ściana N-6 na poziomie 1000 metrów. Jak podano, doszło tam prawdopodobnie do dwóch wybuchów metanu. Przed godz. 9 spółka potwierdziła, że doszło do dwóch wybuchów, a jeden z nich został stwierdzony już podczas prowadzenia akcji ratowniczej i to on był najbardziej niebezpieczny.

Akcja ratunkowa w kopalni Pniówek

W zagrożonym rejonie przebywało łącznie 42 pracowników. Kilkunastu górników zostało rannych. 12 z nich trafiło już do szpitali. Dziewięć poszkodowanych zostało przetransportowanych do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, gdzie przechodzą już pierwsze zabiegi. Ranni mają rozległe poparzenia.

W rejonie wypadku przebywały także dwa zastępy ratowników, które poszukiwały trzech pracowników. W trakcie akcji utracono kontakt z siedmioma ratownikami – poinformowała spółka węglowa. Kontakt z nimi urwał się po wtórnym wybuchu. W akcji ratunkowej bierze udział 13 zastępów ratowniczych. Jastrzębska Spółka Węglowa zapewniła, że „rodziny poszkodowanych górników zostały objęte opieką psychologów”.

Dwie osoby nie żyją

W kolejnym komunikacie po godz. 8 Jastrzębska Spółka Węglowa przekazała nowe informacje na temat akcji ratunkowej. „Ratownikom udało się dotrzeć do dwóch poszkodowanych osób. Niestety, lekarz stwierdził ich zgon” – przekazano. Radio Zet poinformowało, że ofiary śmiertelne wybuchu to pracownicy kopalni Pniówek. Zaginionych nadal jest osiem osób. Przed godz. 9, ze względu na wzrost zagrożenia ponownym wybuchem, ratownicy musieli przerwać swoje działania - podało Radio Zet.

Mateusz Morawiecki: Pomoc organizujemy niezwłocznie

Na wypadek w kopalni Pniówek zareagował premier Mateusz Morawiecki. „Moje myśli i modlitwy są z rodzinami zmarłych górników KWK Pniówek. Wciąż toczy się walka o odnalezienie zaginionych” – napisał szef rządu na Twitterze. Premier poinformował też, że jest w stałym kontakcie z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem. „Pomoc organizujemy niezwłocznie” – dodał Morawiecki.

