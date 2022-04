Czy można nie zauważyć wypadku na drodze?

Od razu odpowiem na to pytanie – można. Choćbyśmy się na to zżymali, niedowierzali, złościli. Mogą być takie sytuacje, że ktoś nie zauważy, iż na drodze doszło do wypadku.

Autor jest redaktorem naczelnym portalu brd24.pl. Najłatwiejsze, ale i przecież najstraszniejsze, są oczywiście sytuacje, w których sprawca wypadku nie udziela pomocy i nie tyle odjeżdża z miejsca wypadku, co z niego ucieka. Wówczas sprawa jest prawie jasna. Zwłaszcza, jeśli szybko się takiego delikwenta ujmuje. Choć znów – zapewne rzadko – zdarzają się takie sytuacje, że ktoś odjechał nie dlatego, iż miał parę promili w organizmie, ale tak zareagowała jego psychika, spanikował, był w szoku.