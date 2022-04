Trwa akcja ratunkowa w kopalni Pniówek. JSW przekazała najnowsze informacje

Wiadomo już, że z powodu wybuchów w kopalni, do których doszło w środę w nocy, zmarło co najmniej pięć osób. Cztery zginęły pod ziemią, piąta po przewiezieniu do szpitala. Dwadzieścia osób jest rannych, z czego 11 ciężko.

Pod ziemią nadal przebywa siedem osób – pięciu ratowników i dwóch górników. Akcja ratunkowa jest jednak bardzo trudna ze względu na warunki panujące w kopalni.

Kopalnia Pniówek miejscem akcji ratowników

„Akcja ratownicza w kopalni Pniówek trwa już 32 godziny. Ratownikom w dalszym ciągu nie udało się odnaleźć siedmiu zaginionych górników. Akcja prowadzona jest w bardzo trudnych warunkach. W dalszym ciągu przekroczone są dopuszczalne stężenia gazów” – poinformowała w czwartek rano Jastrzębska Spółka Węglowa za pośrednictwem Twittera.

W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślono również, że prace w kopalni skupiają się obecnie na budowie lutniociągu, którym będzie możliwe wtłoczenie świeżego powietrza w pobliżu zawalonej ściany. „W nocy 13 zastępów ratowników wyposażonych w aparaty tlenowe prowadziło intensywne prace mające na celu przywrócenie atmosfery w zagrożonym rejonie do bezpiecznych stężeń gazów. Zabudowali wentylator i ponad 200 m lutniociągu umożliwiającego wtłoczenie czystego powietrza” – podała spółka.

„Aby sukcesywnie i skutecznie przewietrzyć odcinkami wyrobisko przyścianowe ściany N-6 i bezpiecznie kontynuować poszukiwanie pracowników, ratownicy muszą zabudować odcinkami jeszcze około 500 metrów lutniociągu” – dodano w porannym komunikacie.

Andrzej Duda jedzie do kopalni Pniówek

W czwartek rano Kancelaria Prezydenta poinformowała, że na miejsce tragedii uda się prezydent Andrzej Duda. „Prezydent Andrzej Duda uda się dziś na Śląsk; odwiedzi miejsce tragedii w kopalni Pniówek, a także spotka się na miejscu m.in. z ratownikami” – poinformował Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot.

Od minuty ciszy ku pamięci osób, które zginęły w kopalni Pniówek rozpocznie się dyskusja o przyszłości górnictwa podczas EEC Katowice. Spotkanie ma odbyć się 27 kwietnia. „W związku z tragedią w kopalni Pniówek w Pawłowicach, wspólnie z zarządem JSW ustaliliśmy, że nasza dyskusja o przyszłości górnictwa podczas EEC Katowice. 27 kwietnia rozpocznie się minutą ciszy. Nie zabraknie w niej tematu bezpieczeństwa pracy w górnictwie” – poinformował Rafał Kerger, szef WNP.pl, PortalSamorzadowy.pl i PulsHR.pl.

Na miejscu tragedii rozciągnięto już transparent z napisem "Święta Barbaro miej ich w opiece". Okoliczni mieszkańcy stawiają pod nim znicze.

twitterCzytaj też:

Nieoficjalnie o kopalni Pniówek: czujniki notowały podwyższone poziomy metanu