Dziwne decyzje JSW w sprawach metanu. „Wprost” dotarł do dokumentów

W 2019 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej zmieniły się zasady przetargów na odmetanowanie kopalń – wynika z informacji „Wprost”. W dokumencie „Informacja dotycząca odmetanowania w JSW” czytamy, że „metan jest jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, w pierwszym rzędzie stanowi śmiertelne zagrożenie dla ludzkiego życia, a drugim rzędzie stanowi poważne zagrożenie dla przedsiębiorstwa w aspekcie ekonomicznym. Każdorazowo wypalenie lub wybuch metanu, generuje ogromne straty. Aby wyeliminować lub zminimalizować to zagrożenie prowadzone jest odmetanowanie. Jego celem jest ujęcie i odprowadzenie metanu, aby zapobiec jego wydzielaniu się do wyrobisk eksploatacyjnych i korytarzowych, czyli chodzi o to, by nie dopuścić do powstania niebezpiecznych stężeń metanu w powietrzu wentylacyjnym”.

W polskim górnictwie usługa odmetanowania prowadzona jest albo przez służby wewnętrzne danej kopalni albo przez podmioty zewnętrzne.

„Do 2019 roku JSW powierzała odpowiedzialności za całość procesu odmetanowania (rozumianego jako kompleksowa usługa) jednemu wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu. (…) Takie rozwiązanie było także efektywne dla JSW z punktu widzenia ekonomicznego. Wyspecjalizowany podmiot niepubliczny odpowiedzialny za całość procesu odmetanowania, posiadający wyspecjalizowane i doświadczone kadry, nie podlega konieczności realizowania zakupów w procedurach przetargowych, zdolny jest do niemal natychmiastowego zaspokojenia potrzeb w zakresie sprzętu, części zamiennych, materiałów i serwisu” - czytamy w dokumencie.