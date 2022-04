Pomoc dla uchodźców z Ukrainy skończy się za 2 miesiące. „Nie planujemy przedłużać”

Paweł Szefernaker w czwartek 21 kwietnia ogłosił, że pomoc dla ukraińskich uchodźców zostanie przedłużona jeszcze na dwa miesiące. Mówił, że rząd przedstawi propozycję przedłużenia tego czasu w formie nowelizacji ustawy pomocowej. Pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy podał, że sytuacja stabilizuje się, a obecnie do naszego kraju przez wschodnią granicę przybywa codziennie między 20, a 30 tys. osób.

Na konferencji podano też inne statystyki. Do dziś 970 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy zarejestrowało się w bazie PESEL. 95 proc. z nich to kobiety z dziećmi, co – jak podkreślał Szefernaker – pokazuje, jak wyjątkowa jest ta migracja. 467 tys. to osoby dorosłe, reszta to dzieci. – Szacujemy, że z pomocy skorzysta około 600 tys. uchodźców z Ukrainy – mówił polityk, mając na myśli rządowe wsparcie finansowe dla uchodźców.

Szefernaker oświadczył, że osoby korzystające z pomocy rządowej mogą być spokojne, rząd będzie dążył do przedłużenia go o kolejne 60 dni. Zaznaczył jednak, że będzie to już ostatni okres wspierania uchodźców. – Czas 60 dni to czas, w którym powinna nastąpić adaptacja osób, które nie usamodzielniły się jeszcze w Polsce. Zdecydowana większość uchodźców, która dotarła do Polski to osoby, które się usamodzielniły – mówił. Miał na myśli osoby, które zamieszkały z przebywającą tu wcześniej rodziną, bądź z dnia na dzień podjęły pracę.

Szefernaker: Kolejne 60 dni to czas, którego nie planujemy przedłużać

– Dziś chcemy jasno stwierdzić, że kolejne 60 dni to czas, którego nie planujemy przedłużać – oświadczył pełnomocnik rządu. Podał jednak przykłady sytuacji wyjątkowych, w których ta pomoc może zostać wydłużona. Wspomniał o osobach starszych, bez możliwości usamodzielnienia się oraz o kobietach w ciąży, opiekujących się dziećmi. – Do 25 czerwca chcemy wypracować wszystkie potrzebne mechanizmy, by uchodźcy mogli podjąć pracę i normalnie funkcjonować. Przede wszystkim musimy przygotować klubiki dziecięce, przedszkola, żłobki, szkoły – wyliczał.

