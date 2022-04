Kontrowersyjne leczenie dzieci, lista najbogatszych Rosjan, spory w Zjednoczonej Prawicy. Nowy „Wprost”.

Syn modelki i piłkarza ma guza wątroby. Wiadomość tej treści na początku roku obiegła polskie media. Potem były kolejne: Że zrozpaczona matka zorganizowała zbiórkę na jego leczenie w Izraelu. I, że ojciec dziecka, niebędący już w związku z matką, wolałby nie przerywać jego leczenia tu, w kraju. Podobnych historii jest więcej. Polscy lekarze oferują najlepsze metody, ale rodzice wybierają zagraniczne, bo nie wierzą w skuteczność rodzimych specjalistów i ich praktyk. A ci czasem załamują ręce i wyznają: Jest nam przykro. Polscy lekarze coraz częściej, choć na ogół w kuluarowych rozmowach, podważają sens niektórych zbiórek na zagraniczne leczenie dzieci. Padają argumenty mówiące o tym, że bywa, iż rodzicom obiecuje się gruszki na wierzbie, innowacyjne metody lecznicze, a w rzeczywistości te nie odbiegają od tych stosowanych w Polsce – pisze Paulina Socha-Jakubowska.

O czym jeszcze w najnowszym „Wprost”?

„Trwają spory w Zjednoczonej Prawicy”. Wojenny czas nie zakończył wewnętrznych sporów w Zjednoczonej Prawicy, a politycy wciąż zabiegają o względy prezesa PiS. U niego punkty zbiera Mariusz Błaszczak – pisze Joanna Miziołek.

„Manewry wokół wspólnej listy”. Nowe, nieoczekiwane propozycje programowe Platformy Obywatelskiej mają stworzyć pozytywny klimat do rozmów o starcie w szerszej formule w przyszłorocznych wyborach. Tekst Dariusza Grzędzińskiego.

„Bez nas nie będzie realnej zmiany w Polsce”. – Moja żona jest kapitanem sił powietrznych, dowódcą klucza. Boję się i podziwiam ją, jak i wszystkie jej koleżanki i kolegów. – mówi Szymon Hołownia w rozmowie z Elizą Olczyk i Joanną Miziołek.

„Śmierć uczy pokory”. – Nie boję się śmierci. Jestem przekonana, że po niej czekają na mnie kolejne fantastyczne przygody – mówi Ewa Ewart. I jak dodaje, że sama była „o krok od przejścia na drugą stronę”. Rozmowa Wiktora Krajewskiego.

„Ludzie nie podawali mi ręki”. Młodzi Rosjanie. Iwan opowiada o rodzinie, którą zostawił w Moskwie. Igor uciekł kilka dni po tym, gdy wyszedł z aresztu. Ksenia wzięła jedną walizkę, plecak i wiolonczelę. Reportaż Piotra Barejki.

„Chcę żyć w Ukrainie”. 26-letnia Maryna Jurczyk ciało swojego zastrzelonego przez Rosjan ojca rozpoznała na fotografii upublicznionej przez wolontariuszy. Materiał Oleny Bondarenko.

„Podróż po cud”. O niekonwencjonalnych metodach leczenia i nie zawsze potrzebnych zagranicznych terapiach dla ciężko chorych dzieci mówi Paulinie Sosze-Jakubowskiej prof. Anna Raciborska, kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

„Szlachetne gesty i czyhające pułapki”. Polacy odkryli, że prosta ścieżka do wyjścia z życiowych opresji prowadzi przez strony ze zbiórkami. Sprawdzamy, jak z wątpliwościami wokół swojego biznesu radzą sobie platformy zbiórkowe. Materiał Dariusza Grzędzińskiego.

„Lista najbogatszych Rosjan w Polsce”. Mówi się, że bogatych Rosjan u nas nie ma, bo Polska to dla nich nieciekawy rynek. A jeśli są, to tak poukrywali swoje firmy, że nie sposób do nich dotrzeć. To nie do końca prawda.

„To nie świat kucyków i motylków”. Trzeba wyjść ze swojej bańki i zrozumieć, że świat już nigdy nie będzie taki jaki był. Będziemy walczyć – mówi Karolinie Bacy-Pogorzelskiej Kira Rudyk, deputowana do Rady Najwyższej Ukrainy.

„Taniec z trumnami”. Znana w całej Afryce z odprawiania widowiskowych ceremonii pogrzebowych grupa tańczących karawaniarzy urządziła w sieci aukcję NFT na rzecz ofiar wojny na Ukrainie. Artykuł Jakuba Mielnika.

„Testy to marnowanie pieniędzy”. – Nie ma sensu sprawdzać, jakim wirusem pacjent jest zarażony, jeśli nie ma to wpływu na sposób leczenia – mówi Katarzynie Pinkosz prof. Piotr Kuna, pulmonolog.

„Papcio Chmiel przebił Putina”. Okładka „Tytusa, Romka i A’Tomka” z 1990 roku poszła na aukcji za 40 tys. zł. Kupił ją mężczyzna, który na „na komiksy” wydał jednorazowo ponad 100 tysięcy złotych. Artykuł Przemysława Bociągi.

„Ostatnia misja Bruce'a Willisa”. O chorobie, przez którą Bruce Willis musiał zakończyć karierę i o tym, co aktor może teraz czuć, mówi Krystynie Romanowskiej psychiatra, prof. Jakub Kaźmierski.

„Smutne i wesołe zabawy literatury”. Kilka książek o zbliżającym się końcu świata i o idiotach ten świat zamieszkujących, o bolesnej samotności na Dzikim Zachodzie i sprytnych budowniczych Nowego Jorku. Recenzja Leszka Bugajskiego.