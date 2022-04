Prof. Bugaj dla „Wprost”: Toksyczna rywalizacja. A przed nami poważny sprawdzian

Prof. Ryszard Bugaj

Gdy w zamierzchłych komunistycznych czasach próbowałem sobie wyobrazić Polskę demokratyczną, to byłem przekonany, że jej „sercem” będzie system wielopartyjny, w którym partie będą instytucjami skupiającymi ludzi przywiązanych do swoich programów. W tej wizji konkurowałyby one o wyborcze poparcie, przedstawiając swoje programowe propozycje, a wyborcy, kierując się merytorycznymi przekonaniami, decydowaliby, która z nich będzie rządzić. Już w 1989 roku przekonałem się, że byłem naiwny.

„Solidarność” (z której listy startowałem w wyborach) właściwie nie przedstawiła programu merytorycznego, „za to” wszyscy musieli się sfotografować z Lechem Wałęsą.